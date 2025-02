Cristi Chivu, amintiri tulburătoare la 15 ani de la grava accidentare la cap: ”Am fost la câțiva milimetri de moarte”. Video

Pe 6 ianuarie 2010, Cristi Chivu suferea o accidentare extrem de gravă la cap într-un meci Chievo Verona – Inter Milano, iar la 15 ani distanță a rememorat acele clipe de groază în care putea să-și piardă viața.

Accidentarea la cap, povestită fără perdea de Cristi Chivu

, fostul mare internațional a stat de vorbă cu jurnalistul Dan Capatos, într-un interviu pentru Superbet Romania, și a dezvăluit ce contribuție fantastică a avut soția sa Adelina la cariera sa de succes.

”Transferul meu la Inter din acea vară a coincis cu faptul că am cunoscut-o și pe Adelina (n.r. – soția sa). Toate s-au legat frumos. Trofee câștigate, campionate câștigate, respect, stimă, statut, tot ce vrei, dar și probleme.

Accidentările pe care le-am avut, e așa un roller coaster de trăiri, dar a fost frumos și asta pentru că o aveam pe Adelina lângă mine care a contat foarte mult. E genul de fată care poate să suporte un nebun, un lup singuratic care a trăit atâta timp cu gândurile lui.

„Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră”

Toată comunicarea mea era cu mine, mă puneam în perspectiva tatălui meu, a altora, dar era la mine în gând, iar ea avut răbdare și putere să mă scoată din carapacea aia. Nu sunt perfect nici acum, dar munca pe care ea a depus-o și răbdarea pe care a avut-o e ceva… S-a închegat ceva frumos în care ea e locomotiva.

Eu sunt al șaptelea vagon, tras de ea pentru că are meritul ăsta de a face din mine o persoană mai bună. Are un merit enorm pentru ceea ce am reușit în carieră, deoarece a avut răbdare și m-a încurajat. Am avut și momente în care am căzut și am avut posibilitatea să am lângă mine pe cineva care avea o altă părere decât ceea ce îmi construiam eu în cap.

Și atunci am zis să ascult și ea mi-a lărgit orizontul. Și nu numai în momentele grele, atunci na, e soția ta. Dar și în momentele extraordinar de bune să mă mențină cu picioarele pe pământ, să facă din mine o persoană mai bună”, a declarat Chivu.

De ce s-a temut cel mai mult când a ajuns la spital

După ce a povestit , Chivu a avut puterea să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 15 ani pe stadionul din Verona.

”Era să mor. Am fost la câțiva milimetri de moarte. S-a întâmplat la Verona și nu aveam voie să zbor, să fiu urcat în avion și să fiu adus la Milano. Am așteptat chirurgul să vină, deoarece la ei pe 6 ianuarie e Befana (n.r. – Boboteaza) și toată lumea e liberă.

Când așteptam în pre-operator mă gândeam că poate doctorul a băut ceva dacă tot e liber. Eram conștient de gravitatea accidentării, mi s-a spus. Nu știam că am fost la milimetri de moarte, dar știam că trebuie să mă opereze.

„Nu mai aveam os, băgam degetul și atingeam creierul”

Problema mea era că aveam brațul stâng paralizat, nu simțeam nimic și mă gândeam ‘mi-a atins vreun nerv, dar gândesc, vorbesc, dar dacă vine ăla (n.r. – doctorul) și a gâlgâit ceva, îi tremură mâna, îmi atinge ceva și rămân…’.

Neavând craniul fracturat cu bucăți, aveam o gaură. Nu mai aveam os, băgam degetul și atingeam creierul, habar nu aveam ce ating, dar nu apăsam prea tare că îmi era frică.

Având hematomul ăla la spital, a început să se umfle și arătam ca un klingonian. Atunci m-am speriat și am zis că dacă nu vine repede să intervină s-ar putea întâmpla ceva rău din cauza presiunii”, și-a amintit Cristi Chivu.