Cristi Chivu, analizat de un psiholog după Inter – Udinese 1-2: „Nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune”

Eșecul lui Inter cu 1-2 în fața lui Udinese a ridicat deja primele semne de întrebare la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune un renumit psiholog italian.
Mihai Dragomir
04.09.2025 | 07:36
Ce spune un renumit mental coach din Italia despre Cristi Chivu după primul său eșec. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Inter a pierdut în etapa a 2-a din Serie A cu 1-2 în fața celor de la Udinese. În Italia au apărut astfel primele semne de întrebare legate de situația echipei și de cum gestionează antrenorul român vestiarul.

Ce se întâmplă cu Cristi Chivu la Inter. Primele semne de întrebare la adresa antrenorului român

Contestat de o legendă a fotbalului italian, Cristi Chivu trece printr-un prim moment delicat la Inter de la preluarea echipei în vara acestui an. Roberto Civitarese, un cunoscut mental coach din Italia, a vorbit despre situația antrenorului român în contextul actual.

Specialistul a evidențiat faptul că fostul internațional român nu este perceput încă ca prima opțiune pentru poziția de antrenor principal, ci mai degrabă ca o alegere convenabilă, din lipsă de alternative.

„Chivu nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune”

„Atunci când există o schimbare, înainte chiar de a introduce concepte noi, trebuie să renunți la cele vechi. Este ceva ce necesită timp și mult efort mental, deoarece trebuie să dobândești ceva nou.

Chivu nu este perceput ca un antrenor de primă opțiune, ci ca un antrenor angajat pentru că este unul dintre puținii disponibili. Nu cred că va fi un sezon ușor pentru el sau pentru Inter. 

Victoria cu 5-0 împotriva lui Torino a fost văzută ca o victorie normală, în timp ce înfrângerea împotriva lui Udinese a fost exagerată. E doar o chestiune de gândire”, a spus Roberto Civitarese pentru Tuttosport.

„Trebuie să izoleze grupul și să transmită misiunea sa de adevărat lider!”

Mental coach-ul consideră că antrenorul român trebuie să treacă în fruntea grupului pe care îl conduce la Inter și să devină un adevărat lider, pentru ca jucătorii să se motiveze și să îl urmeze în lunga și dificila luptă pe care o au în acest sezon.

„Trebuie să izoleze grupul și să transmită misiunea sa de adevărat lider. «Cei care sunt cu mine, să mă urmeze; cei care nu cred în mine, să se dea la o parte.» Este nevoie de o ruptură cu trecutul. Și trebuie stabilite obiective clare”, a mai spus specialistul, conform sursei.

