Cristi Chivu, anunț important după Union Saint-Gilloise – Inter 0-4: „Echipa poate ajunge din nou în vârf”

Cristi Chivu a oferit prima reacție după un nou succes în UEFA Champions League. Inter are trei victorii din tot atâtea posibile și se află pe locul doi în „Faza Ligii”.
Iulian Stoica
22.10.2025 | 00:33
Cristi Chivu, anunț important după Union Saint-Gilloise - Inter 0-4. Sursă foto: hepta
Inter își continuă seria de vis și a obținut un succes de răsunet în deplasare la Union Saint-Gilloise, scor 0-4. Este a 3-a victorie a nerazzurrilor sub comanda lui Cristi Chivu în UEFA Champions League. Ce a spus antrenorul român la finalul acestui duel.

Cristi Chivu, planuri mari după victoria din Champions League

La scurt timp după victoria obținută de Inter, Cristi Chivu a ținut să își laude jucătorii pentru performanța realizată. Antrenorul român e sigur de faptul că elevii săi pot progresa și pot atinge din nou performanța de anul trecut, când au ajuns în finala Champions League.

„Această echipă trebuia să-și recâștige încrederea. Trebuia să lăsăm trecutul în urmă, pentru că fotbalul este adesea crud și ne oferă lucruri neplăcute. Grupul este cu adevărat dornic să muncească din greu și să ajungă din nou în vârf în acest sezon.

Jucătorii tineri și puternici trebuie trimiși pe teren și testați. Nu ar trebui să ne uităm la vârsta din buletinul lor. Tot ce este nevoie e multă încredere și să fie puși în legătură cu oamenii potriviți.

Meritul le aparține în întregime băieților, care depun efort de fiecare dată. Sunt norocos să am un grup fantastic, care încă are loc de progres. Sunt fericit când sunt receptivi și acceptă idei noi fără niciun fel de orgoliu. Când câștigi, trebuie să fii fericit, pentru că victoria nu este niciodată un lucru garantat”, a declarat Cristi Chivu, conform Sky Sports Italia.

Inter, serie de vis sub comanda lui Cristi Chivu

Succesul din UEFA Champions League continuă o serie de rezultate incredibile reușite de Inter sub comanda lui Cristi Chivu. După 0-4 cu Union Saint-Gilloise, nerazzurri au ajuns la 7 victorii consecutive în toate competițiile.

Totul a plecat de la Ajax – Inter, din UEFA Champions League, iar de atunci elevii lui Cristi Chivu sunt de nebătut. Cu 9 puncte acumulate în „Faza Ligii”, formația din Milano o duce bine și pe plan intern, unde se află pe locul 2 în Seria A.

Ce urmează pentru Inter după succesul cu Union Saint-Gilloise

După victoria în fața echipei Royale Union Saint-Gilloise, Inter se pregătește de duelul în fața campioanei Napoli, din Seria A, care este programat sâmbătă, de la ora 19:00.

Ulterior, până la pauza pentru meciurile internaționale din noiembrie, Inter va mai juca în Serie A cu Fiorentina (acasă), Verona (în deplasare) și Lazio (acasă), iar în Champions League va primi vizita echipei cel mai slab cotate din această fază, Kairat Almaty, campioana Kazahstanului.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
