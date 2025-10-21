Cristi Chivu, anunț important după Union Saint-Gilloise – Inter 0-4: „Echipa poate ajunge din nou în vârf”

ADVERTISEMENT

Inter își continuă seria de vis și a obținut un succes de răsunet în deplasare la Union Saint-Gilloise, scor 0-4. Este a 3-a victorie a nerazzurrilor sub comanda lui Cristi Chivu în UEFA Champions League. Ce a spus antrenorul român la finalul acestui duel.

Cristi Chivu, planuri mari după victoria din Champions League

La scurt timp după victoria obținută de Inter, Cristi Chivu a ținut să își laude jucătorii pentru performanța realizată. Antrenorul român e sigur de faptul că elevii săi pot progresa și pot atinge din nou performanța de anul trecut, când au ajuns în finala Champions League.

„Această echipă trebuia să-și recâștige încrederea. Trebuia să lăsăm trecutul în urmă, pentru că fotbalul este adesea crud și ne oferă lucruri neplăcute. Grupul este cu adevărat dornic să muncească din greu și să ajungă din nou în vârf în acest sezon.

Jucătorii tineri și puternici trebuie trimiși pe teren și testați. Nu ar trebui să ne uităm la vârsta din buletinul lor. Tot ce este nevoie e multă încredere și să fie puși în legătură cu oamenii potriviți.

Meritul le aparține în întregime băieților, care depun efort de fiecare dată. Sunt norocos să am un grup fantastic, care încă are loc de progres. Sunt fericit când sunt receptivi și acceptă idei noi fără niciun fel de orgoliu. Când câștigi, trebuie să fii fericit, pentru că victoria nu este niciodată un lucru garantat”, a declarat Cristi Chivu, conform .

Inter, serie de vis sub comanda lui Cristi Chivu

continuă o serie de rezultate . După 0-4 cu Union Saint-Gilloise, nerazzurri au ajuns la 7 victorii consecutive în toate competițiile.

Totul a plecat de la Ajax – Inter, din UEFA Champions League, iar de atunci elevii lui Cristi Chivu sunt de nebătut. Cu 9 puncte acumulate în „Faza Ligii”, formația din Milano o duce bine și pe plan intern, unde se află pe locul 2 în Seria A.

Ce urmează pentru Inter după succesul cu Union Saint-Gilloise

După victoria în fața echipei Royale Union Saint-Gilloise, Inter se pregătește de duelul în fața campioanei Napoli, din Seria A, care este programat sâmbătă, de la ora 19:00.

Ulterior, până la pauza pentru meciurile internaționale din noiembrie, Inter va mai juca în Serie A cu Fiorentina (acasă), Verona (în deplasare) și Lazio (acasă), iar în Champions League va primi vizita echipei cel mai slab cotate din această fază, Kairat Almaty, campioana Kazahstanului.