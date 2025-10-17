Cristi Chivu, anunț important înainte de derby-ul Roma – Inter! „El va juca”

Inter se pregătește pentru un duel extrem de complicat în etapa a 7-a din Serie A. Echipa pregătită de Cristi Chivu va evolua pe Stadio Olimpico împotriva celor de la AS Roma, formație aflată pe locul 2, la egalitate cu liderul Napoli. Tehnicianul român a prefațat întâlnirea la conferința de presă și a făcut un anunț important cu privire la un titular.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, anunț important înainte de Roma – Inter

Cristi Chivu a dezvăluit că Yann Sommer va fi titular în poartă pentru duelul cu AS Roma. Din nefericire însă, Marcus Thuram este în continuare indisponibil. „Sommer va juca, dar nu știu când va reveni Thuram”, a declarat antrenorul român, conform .

Acesta a vorbit și despre adversara pe care Inter o va întâlni sâmbătă, de la ora 21:45, AS Roma, formație care a primit doar patru goluri în acest sezon. „Roma a făcut un lucru bun oferind continuitate muncii lui Ranieri. Gasperini a adăugat marcajul om la om și au găsit echilibrul potrivit. Roma este o echipă organizată, care se apără foarte bine. Portarul este într-o formă bună și trebuie să ai o claritate în joc pentru a înțelege când pot primi gol. Trebuie să fii inteligent pentru a submina organizarea lor”, a spus Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, dezvăluiri despre relația sa cu Gian Piero Gasperini

Cristi Chivu a colaborat cu actualul antrenor al Romei, Gian Piero Gasperini, în 2011, când tehnicianul a activat timp de aproximativ 4 luni pe banca Interului. „Deși a fost o experiență scurtă, impresia pozitivă pe care a lăsat-o a rămas, iar acest lucru s-a văzut în cariera sa de antrenor. Inovațiile sale au reprezentat o sursă de inspirație. Toți ne-am inspirat de la el și am realizat că astfel de lucruri se pot pune în practică și în fotbalul italian.

Gasperini are tot respectul meu, încă de când m-a antrenat. Am făcut o pregătire bună cu el, trecuse ceva timp de când nu mă simțisem atât de bine, atât fizic, cât și mental. Din nefericire, rezultatele nu au apărut și a fost demis devreme. Apoi și-a arătat valoarea și identitatea. Are un stil unic și mulți se inspiră, inclusiv eu. Tot timpul trebuie să ‘furi’ de la cei mai buni”, a spus antrenorul Interului, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Cristi Chivu despre experiența de la AS Roma

AS Roma a fost primul club pe care Cristi Chivu l-a reprezentat în Italia, în perioada 2003-2007. Actualul antrenor al Interului a vorbit despre experiența sa la formația din capitală: „Am avut oportunitatea să lucrez la un nivel înalt cu antrenori uriași precum Capello, Spalletti, Voller, Conti sau Delneri.

ADVERTISEMENT

Au fost patru ani importanți care m-au făcut să mă îndrăgostesc de Italia. Sunt recunoscător pentru modul în care m-a primit Italia. Experiența de la Roma m-a ajutat să cresc”, a declarat Cristi Chivu, care a cucerit un singur trofeu în perioada petrecută la Roma, o Cupă a Italiei în 2007.

Clasament Serie A. Cum arată ierarhia înainte de etapa 7

Inter se află momentan pe locul 4 în Serie A, cu 12 puncte strânse în primele 6 runde. De cealaltă parte, AS Roma are 15 puncte și ocupă poziția secundă, fiind la egalitate cu liderul Napoli, care are însă un golaveraj superior. Gruparea din capitala Italiei a impresionat în special din punct de vedere defensiv, având doar 2 goluri primite până acum în campionat.

ADVERTISEMENT

Inter are cel mai bun atac din prima divizie a Italiei, cu 17 goluri înscrise în primele 6 runde. Succesul cel mai clar a fost cel din prima rundă, , însă elevii lui Cristi Chivu au făcut spectacol și în etapa precedentă, când