Cristi Chivu, anunț surpriză după Inter – Pisa 6-2, meciul nebun din Serie A: „Am o pasiune care depășește limitele”

Startul meciului dintre Inter și Pisa a fost unul de coșmar pentru gazde, care s-au trezit în dezavantaj de două goluri după ce Moreo a înscris o dublă. Totuși, formația lui Cristi Chivu a întors rezultatul până la pauză, iar la final s-a impus categoric.

Ce spune Cristi Chivu după victoria categorică obținută de Inter cu Pisa

Chivu și-a lăudat jucătorii pentru modul în care s-au luptat și au reușit să întoarcă scorul foarte repede. Românul i-a luat apărarea lui Sommer, cel care a greșit la primul gol al oaspeților.

„Un meci durează uneori și 100 de minute, abordarea nu a fost rea. Am luat goluri pe greșelile noastre, dar e vina mea pentru că uneori l-am pus pe Sommer în dificultate. Apoi am primit un gol dintr-o fază fixă, Pisa are jucători înalți, periculoși, și au executat foarte bine cornerul. Apoi a intervenit mândria noastră și am întors scorul până la pauză.

Atitudinea, pregătirea mentală pentru meci contează. Poți să iei gol, să greșești, important este cum reacționezi și astăzi am făcut-o foarte bine. Regretul este că nu am ajuns mai devreme la 4-2, dar jos pălăria pentru acești băieți care muncesc pentru a-și atinge obiectivele.”, a spus Chivu în presa din Italia.

Chivu spune că vrea să petreacă timp cu familia

Cristi Chivu spune că vrea să se deconecteze câteva zile de la fotbal și să petreacă timp cu familia sa.

„Am o pasiune pentru fotbal care depășește limitele, uneori sunt obosit pentru că văd atât de multe meciuri, dar sunt conștient că meciurile trebuie urmărite ca să înveți. Dar prioritatea merge la familie, pe care am neglijat-o puțin prea mult în ultima perioadă. Uneori trebuie să te odihnești, să te deconectezi și să nu te gândești doar la fotbal pentru că familia este mereu pe primul loc.”, a mai spus Chivu.

Inter rămâne pe primul loc în Serie A

a început excelent pentru Inter, care a bătut-o clar pe Pisa, 6-2, și a ajuns la 52 de puncte. Avantajul față de AC Milan a crescut în acest moment la 6 puncte, iar trupa lui Max Allegri urmează să joace cu Roma, în deplasare, o confruntare ce se anunță extrem de grea pentru „diavoli”. De altfel, după confruntarea cu Pisa, nerazzurri au ajuns la 50 de goluri marcate în actualul sezon de Serie A.

urmează un nou meci în Champions League, în deplasare, la Dortmund, după care va reveni în Serie A pentru duelul de la Cremonese, după care va veni duelul din sferturile de finală ale Cupei Italiei cu Torino.