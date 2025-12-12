Sport

Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familie! Antrenorul lui Inter a participat la un eveniment special

Cristi Chivu a avut parte de o apariție de senzație alături de familia sa. Antrenorul lui Inter a întors toate privirile la un eveniment special organizat de formația din Milano.
Iulian Stoica
13.12.2025 | 00:20
Cristi Chivu aparitie de senzatie alaturi de familie Antrenorul lui Inter a participat la un eveniment special
Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familia sa. Sursă foto: Facebook Inter
Inter Milano a pierdut la limită în ultima etapă din UEFA Champions League, scor 0-1 cu Liverpool, unicul gol marcat de „cormorani” venind pe final. Atât jucătorii, cât și staff-ul tehnic și-au luat preț de câteva ore gândul de la rezultatul înregistrat și s-au relaxat la o petrecere. Interesant este faptul că familia lui Cristi Chivu a fost prezentă.

Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familie

În ciuda ultimului rezultat înregistrat de Inter, Cristi Chivu se bucură de toată încrederea conducerii clubului, iar acest lucru a fost vizibil la ultimul eveniment organizat de formația din Milano.

Mai exact, Inter a organizat o petrecere de Crăciun, iar numeroase persoane din club au participat. Pentru a evita orice comentariu care să destabilizeze, formația din Milano a postat o fotografie cu antrenorul Cristi Chivu, directorul sportiv Piero Ausilio și președintele Giuseppe Marotta. Mesajul transmis de club a fost unul puternic: „uniți ca întotdeauna”.

Pe lângă fotografiile cu oficialii clubului, Cristi Chivu a impresionat și pe alt plan. Mai exact, antrenorul român a fost însoțit de soția sa, Adelina, dar și de cele două fete ale cuplului.

Petrecerea s-a desfășurat la Talent Garden Calabiana, un spațiu dedicat organizării de evenimente în Milano. La petrecere au participat numeroși invitați și apropiați ai jucătorilor lui Inter, care s-au bucurat împreună de atmosfera festivă, celebrând spiritul Crăciunului și legătura cu culorile clubului.

Seară neagră pentru Cristi Chivu după Inter – Liverpool

Din păcate pentru Cristi Chivu, Inter a pierdut pe teren propriu în fața lui Liverpool, 0-1, în etapa a 6-a din UEFA Champions League. Statisticile l-au sancționat sever pe tehnicianul român, scoțând la iveală o realitate dureroasă.

Cristi Chivu a ajuns la un bilanț îngrijorător: de când se află pe banca lui Inter, a suferit 5 înfrângeri în tot atâtea meciuri jucate împotriva formațiilor de top. În schimb, românul pare să își mobilizeze mult mai bine echipa în confruntările cu adversari mai modest cotați.

În plus, succesul lui Liverpool a pus capăt unei serii impresionante pentru Inter: 18 partide consecutive fără eșec în Champions League pe teren propriu. Până la acest duel, nerazzurri adunaseră 15 victorii și 3 remize la rând pe San Siro.

