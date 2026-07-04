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Cristi Chivu, apariție surpriză în tribune la Cupa Mondială! Pe cine a urmărit antrenorul român

Cristi Chivu a fost prezent în tribune la o partidă de la Cupa Mondială alături de soția sa. Tehnicianul român a urmărit un joc memorabil din faza 16-imilor.
Bogdan Mariș
04.07.2026 | 11:42
Cristi Chivu aparitie surpriza in tribune la Cupa Mondiala Pe cine a urmarit antrenorul roman
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Cristi Chivu (45 de ani) a urmărit meciul Argentina - Insulele Capului Verde 3-2 de la Cupa Mondială de pe stadion alături de soția sa. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Cristi Chivu (45 de ani) și soția sa, Adelina, au fost prezenți în tribune la meciul Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile Cupei Mondiale, pe care campioana mondială l-a câștigat cu mari dificultăți, 3-2 după prelungiri. Tehnicianul român a urmărit evoluția căpitanului de la Inter, Lautaro Martinez, titularizat de selecționerul Lionel Scaloni.

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Cristi Chivu și soția sa, în tribune la Argentina – Insulele Capului Verde 3-2

Cristi Chivu se gândește cu siguranță la al doilea său sezon pe banca lui Inter, însă antrenorul român și-a făcut timp să călătorească până în Statele Unite pentru a fi prezent la un meci de la Cupa Mondială. Acesta a urmărit din tribune meciul Argentina – Insulele Capului Verde 3-2, alături de soția sa, Adelina, care a dezvăluit totul pe rețelele sociale. Aceasta a postat mai multe imagini, atât din afara arenei, înainte de startul jocului, cât și de pe stadion.

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Cristi Chivu Argentina Capul Verde
Cristi Chivu (45 de ani) și soția sa, Adelina, au fost prezenți în tribune la meciul dintre Argentina și Insulele Capului Verde. FOTO: captură Instagram

Antrenorul român l-a urmărit pe căpitanul Interului, Lautaro Martinez, care a avut o evoluție ștearsă, fiind înlocuit în minutul 63 la scorul de 1-1. Până la urmă, campioana mondială a reușit să învingă cu 3-2 după prelungiri și să obțină calificarea, însă a avut mari emoții până în ultimele secunde, prestația naționalei din Capul Verde fiind una apreciată.

Ce urmează pentru Cristi Chivu la Inter

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028, iar antrenorul român este deja cu gândul la noul sezon. „Nerazzurrii” au renunțat recent la 4 jucători și îl vor pierde și pe Denzel Dumfries, care va semna cu Real Madrid. Până acum, campioana Italiei a oficializat două mutări: l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji de la Manchester City și l-a readus pe Aleksandar Stankovic de la Club Brugge.

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Inter a negociat și cu internaționalul italian Marco Palestra, însă acesta a semnat cu Chelsea. Echipa lui Cristi Chivu pregătește mai multe mutări în această vară, cu scopul de a întări lotul înainte de noul sezon.  Principalele rivale ale „nerazzurrilor” din sezonul trecut au efectuat modificări pe banca tehnică: Ruben Amorim a preluat-o pe AC Milan, iar Massimiliano Allegri a ajuns la Napoli după despărțirea de „rossoneri”.

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