Cristi Chivu, apariție surpriză în tribune la Cupa Mondială! Pe cine a urmărit antrenorul român

Cristi Chivu (45 de ani) și soția sa, Adelina, au fost prezenți în tribune la meciul Argentina – Insulele Capului Verde din 16-imile Cupei Mondiale, pe care campioana mondială l-a câștigat cu mari dificultăți, 3-2 după prelungiri. Tehnicianul român a urmărit evoluția căpitanului de la Inter, Lautaro Martinez, titularizat de selecționerul Lionel Scaloni.
Cristi Chivu se gândește cu siguranță la al doilea său sezon pe banca lui Inter, însă antrenorul român și-a făcut timp să călătorească până în Statele Unite pentru a fi prezent la un meci de la Cupa Mondială. Acesta a urmărit din tribune meciul Argentina – Insulele Capului Verde 3-2, alături de soția sa, Adelina, care a dezvăluit totul pe rețelele sociale. Aceasta a postat mai multe imagini, atât din afara arenei, înainte de startul jocului, cât și de pe stadion.
Antrenorul român l-a urmărit pe căpitanul Interului, Lautaro Martinez, care a avut o evoluție ștearsă, fiind înlocuit în minutul 63 la scorul de 1-1. Până la urmă, campioana mondială a reușit să învingă cu 3-2 după prelungiri și să obțină calificarea, însă a avut mari emoții până în ultimele secunde, prestația naționalei din Capul Verde fiind una apreciată.
Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter până în 2028, iar antrenorul român este deja cu gândul la noul sezon. „Nerazzurrii” au renunțat recent la 4 jucători și îl vor pierde și pe Denzel Dumfries, care va semna cu Real Madrid. Până acum, campioana Italiei a oficializat două mutări: l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji de la Manchester City și l-a readus pe Aleksandar Stankovic de la Club Brugge.
Inter a negociat și cu internaționalul italian Marco Palestra, însă acesta a semnat cu Chelsea. Echipa lui Cristi Chivu pregătește mai multe mutări în această vară, cu scopul de a întări lotul înainte de noul sezon. Principalele rivale ale „nerazzurrilor” din sezonul trecut au efectuat modificări pe banca tehnică: Ruben Amorim a preluat-o pe AC Milan, iar Massimiliano Allegri a ajuns la Napoli după despărțirea de „rossoneri”.