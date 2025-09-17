Sport

Cristi Chivu, aproape de bătaie cu Zlatan Ibrahimovic. Episodul rememorat de Gazzetta dello Sport înainte de Ajax – Inter

Moment cu totul special pentru Cristi Chivu. Antrenorul român debutează în UEFA Champions League pe stadionul unde a devenit un nume important în fotbalul mare.
Alex Bodnariu
17.09.2025 | 12:15
Italienii și-au adus aminte de perioada lui Cristi Chivu la Ajax: cum a fost aproape de bătaie cu Zlatan Ibrahimovic

Cristi Chivu e în fața unui moment mare în cariera sa de antrenor. Antrenorul român va debuta miercuri seara în UEFA Champions League. Inter, echipa la care a fost numit în această vară, va juca pe Johan Cruyff Arena cu Ajax. Presa din Italia a analizat partida din Olanda și a vorbit despre perioada petrecută de fostul fundaș central în tricoul batavilor.

Ajax – Inter, meci cu încărcătură emoțională pentru Cristi Chivu

Aventura lui Cristi Chivu pe banca echipei din Milano a început ezitant. După o victorie categorică în prima etapă, 5-0 pe teren propriu cu Torino, au urmat două înfrângeri dureroase: 1-2 cu Udinese și 3-4 în Derby d’Italia cu marea rivală, Juventus.

Acum, Cristi Chivu vrea să spele impresia proastă din ultimele două jocuri și să obțină o victorie mare în debutul său ca antrenor în UEFA Champions League, cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Inter Milano va juca în deplasare cu Ajax Amsterdam.

Partida este una cu totul specială pentru antrenorul român. Ajax Amsterdam a fost prima echipă din afara României la care a jucat Cristi Chivu. Fostul fundaș a fost transferat în 1999 de la Universitatea Craiova în Olanda, pentru 2,5 milioane de euro, și a evoluat până în 2003 în Eredivisie, perioadă în care a câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă.

Cristi Chivu a jucat cu nume uriașe la Ajax! Românul a fost la un pas de bătaie cu Zlatan Ibrahimovic

Cristi Chivu a împărțit vestiarul de la Ajax cu nume uriașe din fotbalul mondial, iar presa din Italia a dedicat un material special cu ocazia meciului pe care echipa din Milano îl va juca miercuri seara pe Johan Cruyff Arena. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au amintit momentele de glorie ale fostului fotbalist român, dar și episoadele tensionate în care Chivu a fost implicat.

“Cristian Chivu este considerat unul dintre fiii lui Ajax, răspândiți astăzi prin toată lumea fotbalului. Cu mai bine de două decenii în urmă, un adolescent de 19 ani, ambițios și matur înainte de vreme, își croia drumul la Amsterdam. În ochii săi se citea hotărârea, iar în jocul său s-a conturat imaginea unui războinic elegant și politicos, așa cum îl descriau cei din casa lui Johan Cruyff, unde pe pereți vegheau portretele generațiilor de aur – de la Van Basten, De Boer, Sneijder, Seedorf și Ibrahimović, până la Rijkaard sau Huntelaar. Printre ele, și chipul lui Chivu, surprins în alb-negru, jubilând după titlul cucerit în 2002.

În acel univers, între antrenamente și serile petrecute cu prietenii, Chivu a învățat ce înseamnă să fii lider. A legat prietenii strânse cu Van der Meyde și Van der Vaart, iar cu Ibrahimović a avut chiar momente tensionate, la un pas de bătaie. Ajax-ul acelor ani (2000-2004), o echipă spectaculoasă care s-a oprit în sferturile Champions League contra Milanului, impresiona atât pe teren, cât și în afara lui. Chivu știa să gestioneze acea atmosferă. Când Ronald Koeman i-a pus banderola de căpitan pe braț, la doar 21 de ani, i-a spus simplu: De azi, devii bărbat. Cuvântul care i-a marcat cariera a fost responsabilitatea, iar Chivu nu a fugit niciodată de ea”, au subliniat jurnaliștii italieni.

  • 1.70 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „2 solist” la meciul Ajax – Inter

