Cristi Chivu ar putea rămâne fără un star la Inter Milano! Italienii ar putea da lovitura pe piața transferurilor

Interul lui Cristi Chivu ar putea da o mega-lovitură pe piața transferurilor! Una dintre vedetele echipei ar putea pleca pe o sumă uriașă: toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.01.2026 | 12:33
Cristi Chivu ar putea ramane fara un star la Inter Milano Italienii ar putea da lovitura pe piata transferurilor
Un jucător important de la Interul lui Cristi Chivu ar putea pleca în vară de la echipă. Foto: colaj Fanatik / Hepta
Cristi Chivu riscă să rămână în vară fără unul dintre cei mai importanți jucători ai săi din prezent de la Inter Milano. În același timp, clubul de pe „Giuseppe Meazza” ar putea face o super-afacere. Jurnaliștii italieni au explicat pe larg motivele pentru care Marcus Thuram ar putea face obiectul unei mutări de senzație la finalul acestui sezon.

Cristi Chivu l-ar putea pierde pe Marcus Thuram la Inter Milano la finalul acestui sezon

În primul rând ar fi vorba despre faptul că în ultima perioadă a început să dea rezultate foarte bune parteneriatul din atac dintre Lautaro Martinez și tânărul Pio Esposito, „copilul de suflet” al lui Chivu, din vremea în care cei doi au colaborat foarte bine la echipa Primavera. De asemenea, interiștii îl mai au în prezent ca variantă ofensivă și pe Ange-Yoan Bonny, fostul jucător al antrenorului român de la Parma, pentru care chiar el a insistat foarte mult în vara anului trecut.

În plus, francezul în vârstă de 22 de ani i-a și costat destul de mult pe cei de la Inter la acel moment, respectiv 25 de milioane de euro, iar el a dat un randament destul de bun până acum la actuala echipă, marcând 5 goluri și oferind 4 pase decisive în cele 17 meciuri jucate în Serie A, în condițiile în care de cele mai multe ori a intrat pe teren din postura de rezervă.

Totodată, revenind la Marcus Thuram, el are de asemenea cifre destul de bune în actuala stagiune, 11 goluri și 4 assist-uri în 24 de partide disputate în toate competițiile, doar că 5 dintre golurile înscrise au venit în chiar prima lună a sezonului. Iar în ultimele 13 meciuri de campionat, internaționalul francez a reușit să puncteze de doar trei ori. Așadar, este destul de clar că Thuram se află într-un ușor declin de formă la Inter.

Atacantul francez ar putea ajunge în Premier League pentru o sumă de 60 sau chiar 70 de milioane de euro

Pe de altă parte, această chestiune a fost provocată și de faptul că el a ratat destul de multe meciuri de la sfârșitul lunii septembrie până la începutul lunii noiembrie din cauza unei accidentări musculare suferite. În schimb, jurnaliștii italieni de la calciomercato.com aduc în discuție și faptul că Marcus Thuram a fost adus de echipa din Milano gratis în vara anului 2023, din postura de jucător liber de contract după despărțirea de germanii de la Borussia Monchengladbach.

La acel moment, italienii au fost nevoiți să plătească doar aproximativ 8 milioane de euro, sumă constituind un bonus de instalare pentru jucător, plus comisioane pentru impresarii săi. Astfel, în contextul în care, conform sursei citate, anterior, Thuram ar putea să fie vândut în vară pentru o sumă de circa 60-70 de milioane de euro, posibil în Premier League, întrucât în trecut au existat anumite contacte în acest sens cu diferite echipe importante din Anglia, este clar că Inter Milano ar putea pune în scenă o afacere foarte profitabilă. Cu banii rezultați, oficialii clubului ar putea finanța campania de achiziții din vară, care se anunță a fi una destul de spectaculoasă. 

Marcus Thuram mai are contract cu Inter până la data de 30 iunie 2028. El încasează un salariu destul de mare, de 6 milioane de euro net pe sezon, plus anumite bonusuri de performanță, deci încă un motiv în acest context pentru ca eventuala lui plecare să fie considerată de bun augur. În primă fază, în contractul său a existat o clauză de transfer în valoare de 75 de milioane de euro, dar ea a expirat pe data de 7 iulie 2025.

  • 28 de ani are Marcus Thuram
  • 60 de milioane de euro este în prezent cota de piață a lui Marcus Thuram pe Transfermarkt
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
