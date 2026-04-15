Cristi Chivu are contractul pe masă: salariu de 5.000.000 de euro și mână liberă la transferuri. Anunțul Gazzetta dello Sport

Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter. Antrenorul român este la un pas de a câștiga titlul în Serie A și ar putea primi un bonus uriaș. Contract de 5 milioane de euro.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 09:36
Foto: hepta.ro.
Cristi Chivu este aproape de primul trofeu al carierei, și ce trofeu. Echipa sa, Inter Milano, este pe primul loc în Serie A, la o distanță liniștitoare de puncte față de contracandidate, cu meciuri rămase de jucat. Șefii de la Milano au deja contractul pregătit pentru antrenorul român.

Cristi Chivu, la un pas de primul trofeu din cariera de antrenor

În vară, Chivu a preluat-o pe Inter după ce reușise să o salveze pe Parma de la retrogradare. Deși a avut nevoie de puțin timp pentru a se acomoda, rezultatele au venit, iar acum se pregătește să sărbătorească un titlu istoric. Doar cinci antrenori au reușit să câștige Scudetto în sezonul de debut pe San Siro.

Deși, pe tot parcursul sezonului, au existat voci care l-au criticat pe Cristi Chivu, antrenorul va rămâne, fără doar și poate, pe banca primei echipe. Acesta a petrecut ani de zile la echipele de juniori ale clubului milanez, iar acum este pe cale să câștige campionatul la seniori.

Gazzetta dello Sport, cel mai cunoscut cotidian sportiv din Italia, titrează în ediția tipărită: „Puterea Chivu”. Jurnaliștii din Peninsulă anunță că șefii de la Inter Milano îi pregătesc un nou contract antrenorului român, care din sezonul viitor va avea un rol și mai important la echipă.

Cristi Chivu va avea un salariu dublu la Inter din sezonul viitor

Concret, înțelegerea va fi prelungită, iar salariul lui Cristi Chivu se va dubla. Grație performanțelor din acest sezon, antrenorul român va încasa o leafă anuală de 5 milioane de euro, de două ori mai mult față de ceea ce primește acum, adică 2,5 milioane. Va deveni automat unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Europa.

Mai mult, italienii mai anunță că, din stagiunea următoare, rolul lui Chivu nu va mai fi doar de antrenor, ci de manager în adevăratul sens al cuvântului. Practic, tehnicianul din România va avea un cuvânt greu de spus în transferuri. Șefii de la Inter au încredere și sunt deciși să îi dea mână liberă.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
