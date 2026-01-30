Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu are un parcurs foarte bun până acum în Serie A. Românul a fost recompensat pentru rezultatele avute cu Inter, câștigând pentru a doua oară la rând „Antrenorul lunii”. Vezi pe Fanatik.ro cine l-a votat pe tehnicianul „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu, antrenorul lunii în Serie A, pentru a doua oară la rând!

Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca celor de la Inter Milan. Antrenorul român este apreciat în Italia, rezultatele înregistrate până acum aducându-i un nou premiu individual.

Mai exact, după ce , fostul mare internațional român a primit încă o dată această distincție. Conform , premiul a fost decis de un juriu format din directori ai mass-media sportive, care au evaluat fiecare antrenor pe baza performanțelor echipei sale, calității jocului, conduitei precum și a spiritului sportiv pe întreaga durată a meciurilor.

„15 goluri marcate în șase meciuri în ianuarie, cu opt jucători diferiți care au înscris, statistici care evidențiază forma excelentă a echipei Inter. Echipa lui Chivu joacă cu pasiune, afișând un stil de joc modern, intens și dinamic, întrucât punctele forte individuale ale jucătorilor contribuie întotdeauna la succesul echipei în ansamblu.

Antrenorul Nerazzurri, deja premiat cu titlul de Antrenorul lunii decembrie, conduce echipa cu claritate și determinare, demonstrând o excelentă înțelegere tactică și obținând cele mai bune rezultate de la fiecare jucător, o combinație crucială pentru a naviga în restul unui sezon lung și dificil”, a afirmat CEO-ul Serie A, Luigi de Siervo,

Cu cine joacă Inter în primăvara europeană

Inter a reușit să se califice în primăvara europeană, însă nu direct în faza optimilor. Echipa lui Cristi Chivu va juca în play-off-ul din Champions League contra Bodo/Glimt.

„Nerazzurrii” vor juca turul în deplasare, pe 17 sau 18 februarie, iar returul pe teren propriu, o săptămână mai târziu, pe 24 sau 25 februarie. Dacă italienii trec de echipa din Norvegia,

