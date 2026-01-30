Sport

Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român

Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia. Vezi cine l-a votat pe român pentru distincția de „Antrenorul lunii”, câștigată de acesta pentru a doua oară consecutiv.
Mihai Dragomir
30.01.2026 | 19:37
Cristi Chivu are Italia la picioare Antrenorul lunii pentru a doua oara la rand in Serie A Cine la votat pe roman
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu este de neoprit în Serie A. Încă un trofeu de „Antrenorul lunii” obținut de român. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu are un parcurs foarte bun până acum în Serie A. Românul a fost recompensat pentru rezultatele avute cu Inter, câștigând pentru a doua oară la rând „Antrenorul lunii”. Vezi pe Fanatik.ro cine l-a votat pe tehnicianul „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu, antrenorul lunii în Serie A, pentru a doua oară la rând!

Cristi Chivu continuă să impresioneze pe banca celor de la Inter Milan. Antrenorul român este apreciat în Italia, rezultatele înregistrate până acum aducându-i un nou premiu individual.

ADVERTISEMENT

Mai exact, după ce a fost recompensat cu „Antrenorul lunii” în luna decembrie a anului trecut, fostul mare internațional român a primit încă o dată această distincție. Conform onefotball.com, premiul a fost decis de un juriu format din directori ai mass-media sportive, care au evaluat fiecare antrenor pe baza performanțelor echipei sale, calității jocului, conduitei precum și a spiritului sportiv pe întreaga durată a meciurilor.

„15 goluri marcate în șase meciuri în ianuarie, cu opt jucători diferiți care au înscris, statistici care evidențiază forma excelentă a echipei Inter. Echipa lui Chivu joacă cu pasiune, afișând un stil de joc modern, intens și dinamic, întrucât punctele forte individuale ale jucătorilor contribuie întotdeauna la succesul echipei în ansamblu.

ADVERTISEMENT
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost...
Digi24.ro
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra

Antrenorul Nerazzurri, deja premiat cu titlul de Antrenorul lunii decembrie, conduce echipa cu claritate și determinare, demonstrând o excelentă înțelegere tactică și obținând cele mai bune rezultate de la fiecare jucător, o combinație crucială pentru a naviga în restul unui sezon lung și dificil”, a afirmat CEO-ul Serie A, Luigi de Siervo, citat de site-ul oficial al Interului.

ADVERTISEMENT
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a...
Digisport.ro
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Cristi Chivu Inter Italia Serie A
Cristi Chivu, pentru a doua oară „Antrenorul lunii” în Serie A. Foto: www.inter.it.

Cu cine joacă Inter în primăvara europeană

Inter a reușit să se califice în primăvara europeană, însă nu direct în faza optimilor. Echipa lui Cristi Chivu va juca în play-off-ul din Champions League contra Bodo/Glimt.

„Nerazzurrii” vor juca turul în deplasare, pe 17 sau 18 februarie, iar returul pe teren propriu, o săptămână mai târziu, pe 24 sau 25 februarie. Dacă italienii trec de echipa din Norvegia, ar urma să întâlnească una dintre Manchester City sau Sporting Lisabona.

ADVERTISEMENT
  • 1 este locul ocupat de Inter în Serie A
  • 52 de puncte în 22 de etape are echipa lui Cristi Chivu
SuperLiga, live blog etapa 24. CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa lui Daniel...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa lui Daniel Pancu se apropie la un punct de play-off. Echipele de start în Dinamo – Petrolul
Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor...
Fanatik
Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor a scăpat mingea printre picioare. Video
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a...
Fanatik
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Naum a fost student la 'facultatea de macarale și excavatoare': 'Voiam să...
iamsport.ro
Radu Naum a fost student la 'facultatea de macarale și excavatoare': 'Voiam să fiu ca taică-miu, dar el a zis: «Peste cadavrul meu!»'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!