Cristi Chivu are Italia la picioare după ce Inter a întors scorul în 8 minute de la 0-2 cu Pisa. Comentarii fabuloase ale fanilor, dar și în presă

ADVERTISEMENT

, din Serie A, a cunoscut un scenariu incredibil în prima parte, asta după ce oaspeții au condus cu 2-0, dar în cele din nou s-au trezit întorși până la pauză de trupa pregătită de .

Suporterii lui Inter, în extaz după revenirea extraordinară contra lui Pisa

Modul în care jucătorii lui Inter au reacționat, după ce s-au trezit conduși cu 2-0, a fost lăudat de către fani pe rețelele sociale. Suporterii au remarcat forța trupei antrenate de Cristi Chivu și spiritul de luptă care a dus la avantajul înregistrat la pauza duelului cu Pisa, 3-2.

ADVERTISEMENT

„Un meci care arată problemele echipei, dar și calitățile. Să revii așa repede și să conduci înainte de pauză e un lucru pe care îl face o echipă campioană”, a scris un fan pe rețelele sociale. Altul a fost și mai entuziast: „Incredibil! Nici nu mai pot să fiu supărat pentru startul ăla de meci care mi-a produs nervi. Așa, băieți, luptați și arătați cine e Inter!”.

Jucătorul lui Inter, criticat pentru greșeala uriașă făcută în duelul cu Pisa

Deschiderea de scor a venit după ce Yan Sommer a ieșit în afara careului, a încercat să paseze către un coechipier, însă mingea a ajuns la Moreo, iar fotbalistul de la Pisa a tras din prima către buturile lăsate libere de elvețian și astfel a reușit să înscrie.

ADVERTISEMENT

„Dacă vrem să nu pierdem din nou campionatul trebuie să fie trecut pe bancă Sommer!”, a scris un fan care a fost supărat pe greșeala uriașă făcută de portarul lui Inter la primul gol al partidei, marcat de Moreo.

ADVERTISEMENT

Ce scrie presa din Italia după revenirea lui Inter

„Nebunie la Inter, de la șoc la revenire. Toate în 8 minute: de la 0-2 la 3-2 împotriva Pisei în minutul 45”, au titrat cei de la Tuttomercatoweb.

„O primă repriză nebună se încheie pe San Siro: Inter și Pisa intră la pauză cu scorul de 3-2. Echipa lui Gilardino a luat un avantaj dublu datorită golurilor lui Moreo (cu un Sommer ezitant în ambele cazuri). Chivu a forțat revenirea după 34 de minute, introducându-l pe Dimarco în locul lui Luis Henrique, iar jucătorul italian i-a răsplătit încrederea la două dintre cele trei goluri necesare pentru a reveni pe drumul cel bun”, au mai scris jurnaliștii italieni.