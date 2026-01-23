Sport

Cristi Chivu are Italia la picioare după ce Inter a întors scorul în 8 minute de la 0-2 cu Pisa. Comentarii fabuloase ale fanilor, dar și în presă

Prima repriză a meciului dintre Inter și Pisa a fost una plină de suspans, cu o răsturnare de situație incredibilă pentru formația antrenată de românul Cristi Chivu.
Mihai Alecu
23.01.2026 | 23:13
Cristi Chivu are Italia la picioare dupa ce Inter a intors scorul in 8 minute de la 02 cu Pisa Comentarii fabuloase ale fanilor dar si in presa
SPECIAL FANATIK
Inter a întors-o pe Pisa în câteva minute
ADVERTISEMENT

Duelul dintre Inter și Pisa, din Serie A, a cunoscut un scenariu incredibil în prima parte, asta după ce oaspeții au condus cu 2-0, dar în cele din nou s-au trezit întorși până la pauză de trupa pregătită de Cristi Chivu.

Suporterii lui Inter, în extaz după revenirea extraordinară contra lui Pisa

Modul în care jucătorii lui Inter au reacționat, după ce s-au trezit conduși cu 2-0, a fost lăudat de către fani pe rețelele sociale. Suporterii au remarcat forța trupei antrenate de Cristi Chivu și spiritul de luptă care a dus la avantajul înregistrat la pauza duelului cu Pisa, 3-2.

ADVERTISEMENT

„Un meci care arată problemele echipei, dar și calitățile. Să revii așa repede și să conduci înainte de pauză e un lucru pe care îl face o echipă campioană”, a scris un fan pe rețelele sociale. Altul a fost și mai entuziast: „Incredibil! Nici nu mai pot să fiu supărat pentru startul ăla de meci care mi-a produs nervi. Așa, băieți, luptați și arătați cine e Inter!”.

Jucătorul lui Inter, criticat pentru greșeala uriașă făcută în duelul cu Pisa

Deschiderea de scor a venit după ce Yan Sommer a ieșit în afara careului, a încercat să paseze către un coechipier, însă mingea a ajuns la Moreo, iar fotbalistul de la Pisa a tras din prima către buturile lăsate libere de elvețian și astfel a reușit să înscrie.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

„Dacă vrem să nu pierdem din nou campionatul trebuie să fie trecut pe bancă Sommer!”, a scris un fan care a fost supărat pe greșeala uriașă făcută de portarul lui Inter la primul gol al partidei, marcat de Moreo.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la...
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă

Ce scrie presa din Italia după revenirea lui Inter

„Nebunie la Inter, de la șoc la revenire. Toate în 8 minute: de la 0-2 la 3-2 împotriva Pisei în minutul 45”, au titrat cei de la Tuttomercatoweb.

„O primă repriză nebună se încheie pe San Siro: Inter și Pisa intră la pauză cu scorul de 3-2. Echipa lui Gilardino a luat un avantaj dublu datorită golurilor lui Moreo (cu un Sommer ezitant în ambele cazuri). Chivu a forțat revenirea după 34 de minute, introducându-l pe Dimarco în locul lui Luis Henrique, iar jucătorul italian i-a răsplătit încrederea la două dintre cele trei goluri necesare pentru a reveni pe drumul cel bun”, au mai scris jurnaliștii italieni.

ADVERTISEMENT
Kopic, pus pe glume după Hermannstadt – Dinamo: „Opruț e brazilianul nostru. Raulinho!”....
Fanatik
Kopic, pus pe glume după Hermannstadt – Dinamo: „Opruț e brazilianul nostru. Raulinho!”. Mesaj special pentru români
SuperLiga, live blog etapa 23. Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Câinii” urcă pe primul...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 23. Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Câinii” urcă pe primul loc după „dubla” lui Opruț. Cum arată clasamentul după meci
Ce onoare! Cristi Chivu, ales să poarte torța olimpică la Milano. Anunțul făcut...
Fanatik
Ce onoare! Cristi Chivu, ales să poarte torța olimpică la Milano. Anunțul făcut de Inter
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist...
iamsport.ro
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist sporitv: ”Era ceva cu Nuțu Cămătaru...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!