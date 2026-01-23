Cristi Chivu are Italia la picioare după ce Inter a întors scorul în 8 minute de la 0-2 cu Pisa. Comentarii fabuloase ale fanilor, dar și în presă

Duelul dintre Inter și Pisa, din Serie A, a cunoscut un scenariu incredibil în prima parte, asta după ce oaspeții au condus cu 2-0, dar în cele din nou s-au trezit întorși până la pauză de trupa pregătită de Cristi Chivu.
Modul în care jucătorii lui Inter au reacționat, după ce s-au trezit conduși cu 2-0, a fost lăudat de către fani pe rețelele sociale. Suporterii au remarcat forța trupei antrenate de Cristi Chivu și spiritul de luptă care a dus la avantajul înregistrat la pauza duelului cu Pisa, 3-2.
„Un meci care arată problemele echipei, dar și calitățile. Să revii așa repede și să conduci înainte de pauză e un lucru pe care îl face o echipă campioană”, a scris un fan pe rețelele sociale. Altul a fost și mai entuziast: „Incredibil! Nici nu mai pot să fiu supărat pentru startul ăla de meci care mi-a produs nervi. Așa, băieți, luptați și arătați cine e Inter!”.
Deschiderea de scor a venit după ce Yan Sommer a ieșit în afara careului, a încercat să paseze către un coechipier, însă mingea a ajuns la Moreo, iar fotbalistul de la Pisa a tras din prima către buturile lăsate libere de elvețian și astfel a reușit să înscrie.
„Dacă vrem să nu pierdem din nou campionatul trebuie să fie trecut pe bancă Sommer!”, a scris un fan care a fost supărat pe greșeala uriașă făcută de portarul lui Inter la primul gol al partidei, marcat de Moreo.
„Nebunie la Inter, de la șoc la revenire. Toate în 8 minute: de la 0-2 la 3-2 împotriva Pisei în minutul 45”, au titrat cei de la Tuttomercatoweb.
„O primă repriză nebună se încheie pe San Siro: Inter și Pisa intră la pauză cu scorul de 3-2. Echipa lui Gilardino a luat un avantaj dublu datorită golurilor lui Moreo (cu un Sommer ezitant în ambele cazuri). Chivu a forțat revenirea după 34 de minute, introducându-l pe Dimarco în locul lui Luis Henrique, iar jucătorul italian i-a răsplătit încrederea la două dintre cele trei goluri necesare pentru a reveni pe drumul cel bun”, au mai scris jurnaliștii italieni.