ADVERTISEMENT

, a pierdut chiar și locul doi. Totuși, echipa antrenată de Cristi Chivu încearcă să își consolideze lotul pentru acest sezon, dar și pentru stagiunile viitoare. O mutare importantă a avut loc chiar în cursul acestei săptămâni.

Inter a obținut semnătura mult-dorită. Chivu are motive de bucurie

”Nerazzurrii” se află în discuții pentru prelungirea contractului cu un nucleu important de jucători, întrucât angajamentele lor expiră la finalul acestui sezon. Printre ei se numără și brazilianul Carlos Augusto, care, în cele din urmă, a fost convins să continue din vară tot pe ”Giuseppe Meazza”, anunță publicația italiană .

ADVERTISEMENT

Fotbalistul sud-american s-a prezentat, joi, 26 noiembrie, la sediul clubului din Milano. După câteva ore, acesta a semnat noua înțelegere cu ”nerazzurrii” și a fost întâmpinat de jurnaliști când a părăsit clădirea. Carlos Augusto a spus: ”Sunt fericit. Aștept asta de mult timp! Mulțumesc, îți voi răsplăti încrederea în cel mai bun mod posibil”.

Astfel, Inter și-a securizat serviciile sale pentru o lungă durată de timp. Mai precis, Carlos Augusto va fi jucătorul campioanei Italiei până în vara anului 2031, când va avea 32 de ani. În cazul în care un club va încerca să obțină semnătura sa înainte de expirarea înțelegerii cu Inter, va trebui să scoată o sumă consistentă din buzunar.

ADVERTISEMENT

23.000.000 de euro este cota de piață a lui Carlos Augusto, conform

Inter l-a propulsat pe Carlos Augusto la naționala Braziliei

Jucătorul brazilian, sosit de la Monza în vara lui 2023, a fost un om important în drumul lui Inter spre titlul de campioană din stagiunea precedentă. Forma sa bună din 2025-2026 a fost confirmată și în începutul actualului sezon. Carlos Augusto a strâns 14 partide disputate în toate competițiile, fiind unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu se bazează. Fotbalistul din America de Sud a marcat patru goluri în acest sezon și a oferit două pase decisive.

ADVERTISEMENT

Evoluțiile sale de pe ”Giuseppe Meazza” l-au adus în atenția primei reprezentative a Braziliei, iar Carlos Augusto și-a făcut deja primele apariții. Deși nu a fost convocat pentru , fotbalistul a îmbrăcat tricoul ”Selecao” de cinci ori. Ultima sa apariție pentru Brazilia datează din 14 octombrie 2025. Atunci, Carlos Augusto a evoluat 75 de minute în înfrângerea contra Japoniei, 2-3.