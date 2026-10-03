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Cristi Chivu are o mare problemă cu Lautaro Martinez la Inter înainte de reluarea Serie A!

Care este marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter Milano înainte de reluarea Serie A. Vizată este chiar vedeta echipei: Lautaro Martinez! Toate detaliile
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.10.2026 | 13:29
Cristi Chivu are o mare problema cu Lautaro Martinez la Inter inainte de reluarea Serie A
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Cristi Chivu are o mare problemă la Inter cu Lautaro Martinez înainte de reluarea Serie A. Foto: Hepta
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Cristi Chivu (45 de ani) se confruntă, asemenea tuturor antrenorilor, cu o problemă destul de mare la Inter Milano în această perioadă de dinainte de reluarea Serie A, în contextul pauzei internaționale fără precedent, mai exact de trei săptămâni. Concret, jucătorii convocați la echipele naționale se vor întoarce destul de târziu la cluburi.

Cristi Chivu are o mare problemă cu Lautaro Martinez la Inter înainte de reluarea Serie A

Iar, în ceea ce privește gruparea de pe „Giuseppe Meazza”, ultimul care va reveni la antrenamente este chiar cel mai important jucător de atac, golgheterul Lautaro Martinez (29 de ani), informează Gazzetta dello Sport. Atacantul participă în această perioadă la acțiunea naționalei Argentinei, care va culmina cu retragerea lui Lionel Messi. 

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La reluarea Serie A, Inter Milano va juca pe teren propriu pe data de 10 octombrie contra celor de la Parma, fosta echipă a lui Cristi Chivu. Iar Lautaro va fi în lotul Argentinei pentru amicalul cu Benin pe data de 7 octombrie, deci cu doar trei zile înaintea acelei partide. Așadar, există posibilitatea destul de mare ca antrenorul român să decidă să nu se bazeze pe vedeta lui la acel duel.

Lautaro Martinez se întoarce din Argentina exact înaintea meciului cu Parma

În primul rând bineînțeles pentru că Martinez nu va avea suficient timp pentru a se întoarce în Italia din America de Sud și să se și recupereze în timp util după zbor și după meciurile în tricoul Argentinei astfel încât să se prezinte la capacitate maximă împotriva Parmei. Astfel, cel mai probabil, el fie nu va fi deloc inclus în lot, fie va fi rezervă neutilizată sau va fi introdus pe teren pe final, însă doar în caz de „forță majoră”.

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În rest, în linii mari fotbaliștii Interului convocați la naționale din Europa, inclusiv italienii bineînțeles, în această perioadă ar trebui să ajungă în timp util înapoi la Milano, astfel încât să poată relua pregătirile sub comanda lui Chivu și să fie și apți de joc în vederea acelui meci cu Parma. Pe data de 3 octombrie, Inter are programat un meci amical cu Lumezzane, echipă de Serie C.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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