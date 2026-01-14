Cristi Chivu are o mare problemă la Inter! Dezvăluirile presei italiene: „E disperat”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Inter Milano se află pe primul loc al clasamentului din Serie A la jumătatea sezonului, Cristi Chivu se confruntă totuși cu o situație destul de delicată când vine vorba despre opțiunile de care dispune la nivel de fundași stânga.

Cristi Chivu ar fi „disperat” ca Matteo Darmian să devină cât mai rapid din nou apt de joc la Inter

În contextul în care partea a doua a stagiunii va fi mai aglomerată decât prima, cu meciuri din ce în ce mai intense pe trei fronturi, campionat, cupă și Champions League, antrenorul român îi are în prezent la dispoziție ca variante viabile în flancul stâng al liniei defensive doar pe Federico Dimarco și Carlos Augusto.

Iar dintre cei doi primul este utilizat mai de fiecare dată ca titular, în vreme ce al doilea obișnuiește să fie introdus în principal spre finalul jocurilor, și nu de fiecare dată. Această situație se menține deja din luna septembrie a anului trecut, atunci când Matteo Darmian, cel care prezintă și avantajul că poate evolua la nevoie și ca fundaș central, a suferit o accidentare la gambă în timpul meciului jucat de Inter pe teren propriu cu Slavia Praga în Champions League, joc câștigat atunci de italieni cu scorul de 3-0.

Astfel, în acest context, jurnaliștii italieni de la Correre dello Sport, citați de , au dezvăluit că antrenorul român este „disperat” să îl aibă cât mai rapid din nou la dispoziție pe Darmian. Există posibilitatea ca el să fie inclus în lot pentru prima dată în ultimele luni chiar miercuri seară la Chiar și așa însă, este destul de clar că va mai dura ceva timp până când fostul fotbalist de la Manchester United, printre altele, va ajunge din nou la capacitate maximă din punct de vedere fizic și va putea astfel să își aducă un aport real în cadrul echipei sale și să devină deci o soluție viabilă pentru Cristi Chivu.

Cu ce alte probleme se mai confruntă în prezent Cristi Chivu la Inter

Iar problemele la nivel de lot nu se opresc aici pentru român. Asta pentru că Denzel Dumfries, titularul obișnuit al postului de fundaș dreapta, va fi indisponibil până la finalul lunii ianuarie. Astfel, Chivu va fi nevoit în continuare să se bazeze acolo pe Luis Henrique, cel care însă nu a dat chiar cel mai bun randament până în prezent.

Recent, în Italia s-a speculat că pentru rezolvarea acestei probleme cei de la Inter l-au dorit foarte mult pe Joao Cancelo.