Cristi Chivu are un suporter special la meciul decisiv din Champions League! Ronaldo vine pe „Giuseppe Meazza” pentru a o susține pe Inter

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și Inter o duc foarte bine în Serie A și s-au distanțat la zece puncte de ocupanta locului secund, AC Milan. În Champions League, lucrurile sunt mult mai complicate. Nerazzurri au pierdut cu scorul de 1-3 partida tur din Norvegia, contra lui Bodo/Glimt, și se văd obligați să câștige la trei goluri diferență pentru a merge mai departe. Echipa antrenorului român va fi susținută pe „Giuseppe Meazza” de uriașul Ronaldo Nazario, una dintre legendele clubului.

Ronaldo Nazario îi ține pumnii lui Cristi Chivu! Brazilianul va fi pe „Giuseppe Meazza” la meciul cu Bodo/Glimt

Cristi Chivu și Inter Milano au nevoie de toată susținerea posibilă pentru a face remontada pe teren propriu și pentru a se califica mai departe în optimile Ligii Campionilor. Pe lângă faptul că ar fi o dezamăgire ca vicecampioana Italiei să fie eliminată în play-off de micuța echipă norvegiană, Inter se luptă și pentru o miză financiară uriașă.

ADVERTISEMENT

Inter ar obține sume de aproximativ 18 milioane de euro, care ar fi binevenite la o echipă care nu se poate lupta pe plan financiar cu greii Europei. Sezonul trecut, cu Simone Inzaghi la cârmă, Inter a mers până în finala competiției, acolo unde a fost spulberată de PSG.

Astfel, pe „Giuseppe Meazza” sunt așteptați nu mai puțin de 75.000 de fani. Printre aceștia se va regăsi și o personalitate uriașă a clubului: Ronaldo Nazario. Înaintea fluierului de start, Ronaldo și Christian Vieri ar putea fi premiați ca legende ale clubului, urmând ca mai apoi să rămână pe stadion pentru a-i susține pe nerazzurri.

ADVERTISEMENT

Carieră spectaculoasă a lui Ronaldo în tricoul lui Inter

Înainte de a ajunge la Real Madrid, Ronaldo Nazario și-a consacrat cariera în tricoul lui Inter. Brazilianul a stat 5 sezoane la Milano și a adunat 99 de partide în toate competițiile, timp în care a înscris 59 de goluri și a oferit 11 assisturi.

ADVERTISEMENT

El este și ultimul fotbalist care a câștigat „Balonul de Aur”, cea mai înaltă distincție pentru un fotbalist la nivel individual, din postura de jucător al lui Internazionale. Alături de nerazzurri, Ronaldo a câștigat o Cupă UEFA în sezonul 97/98.