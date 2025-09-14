Sport

Cristi Chivu, aventură scurtă la Inter?! Gazzetta dello Sport îl critică, iar fanii îl vor pe Jose Mourinho

Juventus s-a impus în fața lui Inter, scor 4-3, iar mai multe voci din spațiul public îl văd deja pe Cristi Chivu ca și plecat de la formația din Milano.
Iulian Stoica
14.09.2025 | 13:04
Jose Mourinho, posibil înlocuitor al lui Cristi Chivu pe banca lui Inter? Sursă foto: Facebook

Cristi Chivu a fost instalat în această vară pe banca tehnică a lui Inter, asta după ce Simone Inzaghi a decis să semneze cu Al Hilal. Cu un bilanț nu tocmai bun, fanii milanezi au început să își pună semne de întrebare vizavi de tehnicianul român.

Cristi Chivu, criticat după startul slab la Inter

În urma înfrângerii cu Juventus, mai multe voci din spațiul public au ținut să critice faptul că antrenorul român folosește aceeași garnitură ca în sezonul precedent, iar Gazzetta dello Sport e de aceeași părere.

Cunoscutul ziar italian susține că, cel puțin pentru moment, Cristi Chivu a greșit în alcătuirea echipei de start, majoritatea jucătorilor fiind aceeași ca în stagiunea precedentă. Jurnaliștii sunt de părere că echipa ar trebui să ia o altă direcție, cu un antrenor cu un palmares convingător.

„Ajungem la Chivu, care astăzi pare să fie simbolul crizei lui Inter. A fost adus pe banca nerazzurrilor în ciuda lipsei sale de experiență — avea doar treisprezece meciuri în Serie A, antrenând anterior doar echipa de tineret — și a încercat să înlocuiască echipa lui Inzaghi folosind aceiași jucători folosiți de predecesorul său. Până acum, nu a reușit. Ba chiar, performanțele echipei s-au înrăutățit.

Iar tentativa de a reuși pare dificilă: cum pot aceiași jucători care au jucat într-un anumit fel timp de ani de zile — exact în același fel — să înceapă dintr-odată să facă ceva diferit, și să o facă bine și cu succes? Cristian a încercat să răstoarne mottoul Leopardului („să schimbăm totul pentru ca nimic să nu se schimbe”): el nu vrea să schimbe nimic, nici măcar un jucător, pentru ca totul să se schimbe: jocul, rezultatele, structura defensivă, atmosfera.

Se poate realiza așa ceva cu adevărat? Și are vreo șansă să reușească un antrenor fără un palmares important pe bancă?
Este clar că e nevoie de o schimbare de direcție. Și repede”, s-a arătat în articolul italienilor.

Jose Mourinho, chemat de fani înapoi la Inter

Jose Mourinho este fără doar și poate cel mai de succes antrenor din istoria recentă a lui Inter. Cu „The Special One” pe bancă, nerrazzuri au reușit să câștige „tripla” în sezonul 2009/2010.

Ei bine, fanii lui Inter, în contextul rezultatelor neconvingătoare, speră ca echipa din Milano să îl înlocuiască pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho. Contextul este unul favorabil, „The Special One” fiind liber de contract după despărțirea de Fenerbahce.

Iulian Stoica
