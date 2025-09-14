Cristi Chivu, aventură scurtă la Inter?! Gazzetta dello Sport îl critică, iar fanii îl vor pe Jose Mourinho

Cristi Chivu a fost instalat în această vară pe banca tehnică a lui Inter, asta după ce Simone Inzaghi a decis să semneze cu Al Hilal. Cu un bilanț nu tocmai bun, fanii milanezi au început să își pună semne de întrebare vizavi de tehnicianul român.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, criticat după startul slab la Inter

, mai multe voci din spațiul public au ținut să critice faptul că antrenorul român folosește aceeași garnitură ca în sezonul precedent, iar .

Cunoscutul ziar italian susține că, cel puțin pentru moment, Cristi Chivu a greșit în alcătuirea echipei de start, majoritatea jucătorilor fiind aceeași ca în stagiunea precedentă. Jurnaliștii sunt de părere că echipa ar trebui să ia o altă direcție, cu un antrenor cu un palmares convingător.

ADVERTISEMENT

„Ajungem la Chivu, care astăzi pare să fie simbolul crizei lui Inter. A fost adus pe banca nerazzurrilor în ciuda lipsei sale de experiență — avea doar treisprezece meciuri în Serie A, antrenând anterior doar echipa de tineret — și a încercat să înlocuiască echipa lui Inzaghi folosind aceiași jucători folosiți de predecesorul său. Până acum, nu a reușit. Ba chiar, performanțele echipei s-au înrăutățit.

Iar tentativa de a reuși pare dificilă: cum pot aceiași jucători care au jucat într-un anumit fel timp de ani de zile — exact în același fel — să înceapă dintr-odată să facă ceva diferit, și să o facă bine și cu succes? Cristian a încercat să răstoarne mottoul Leopardului („să schimbăm totul pentru ca nimic să nu se schimbe”): el nu vrea să schimbe nimic, nici măcar un jucător, pentru ca totul să se schimbe: jocul, rezultatele, structura defensivă, atmosfera.

ADVERTISEMENT

Se poate realiza așa ceva cu adevărat? Și are vreo șansă să reușească un antrenor fără un palmares important pe bancă?

Este clar că e nevoie de o schimbare de direcție. Și repede”, s-a arătat în articolul italienilor.

ADVERTISEMENT

Jose Mourinho, chemat de fani înapoi la Inter

Jose Mourinho este fără doar și poate cel mai de succes antrenor din istoria recentă a lui Inter. Cu „The Special One” pe bancă, nerrazzuri au reușit să câștige „tripla” în sezonul 2009/2010.

Ei bine, fanii lui Inter, în contextul rezultatelor neconvingătoare, speră ca echipa din Milano să îl înlocuiască pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho. Contextul este unul favorabil, e.

ADVERTISEMENT