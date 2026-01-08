Cristi Chivu, avertisment pentru jucătorii săi chiar dacă Inter e pe primul loc în Serie A: „Mă enervez rău!”

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 18 a Serie A a fost una bună pentru trupa , asta pentru că Inter a bătut, 2-0, la Parma, și profită de egalul făcut de Napoli, 2-2, acasă cu Hellas Verona.

Avertismentul transmis de Cristi Chivu după ce Inter a bătut-o pe Parma

Cu toate acestea, nu s-a ferit de cuvinte și a avut un mesaj clar pentru jucătorii săi cu privire la atenția îndreptată către rezultatele obținute de rivale.

„Ieșisem pe teren să ne încălzim cât timp Napoli încă juca, așa că nu aveam cum să știm ce s-a întâmplat. Oricum, principala noastră preocupare ar trebui să fie întotdeauna meciul pe care îl avem, nu ce fac ceilalți. Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău!”, a spus Cristi Chivu în presa din peninsulă.

Chivu nu e mulțumit, chiar dacă Inter este pe primul loc în Serie A

În acest moment, Inter are 4 puncte mai mult decât Napoli, echipă care a câștigat campionatul în sezonul trecut. Chivu nu se culcă însă pe o ureche și spune că mai este mult de muncă până ca trupa sa să se bucure de triumful în Serie A.

„Putem începe să ne uităm la clasament? Scopul nostru este să fim competitivi, trebuie să facem asta meci de meci. Prima jumătate a sezonului nu s-a terminat încă, avem meciul cu Lecce de recuperat. Campionatul este lung, încă trebuie să demonstrăm prin muncă asiduă că suntem ceea ce ne dorim.

Serie A nu e niciodată ușoară, pericolul este mereu după colț. Jocul de azi este cel care contează. Ca să câștigi un meci, trebuie să-l meriți; nimeni nu-ți oferă nimic. Trebuie să demonstrezi mereu asta, scoțând la iveală cea mai bună versiune a ta”, a mai spus Chivu.

Inter are 6 victorii la rând în Serie A

Inter a reușit să ajungă la 6 victorii consecutive în Serie A și are acum 42 de puncte. Totuși, avansul față de locul 2 poate să fie unul de un singur punct, asta dacă AC Milan se impune în etapa cu numărul 18, contra celor de la Genoa.

Pentru formația lui Cristi Chivu urmează un duel crucial în campionat, pe teren propriu, împotriva celor de la Napoli. În tur, Inter a pierdut duelul, 1-3, iar acum caută revanșa și cu o victorie va reuși să se distanțeze la 7 puncte față de rivală.