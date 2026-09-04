Sport

Italienii îl avertizează pe Cristi Chivu înainte de Inter – Napoli: „Nu îți poți permite asta!”

Cristi Chivu a început perfect sezonul cu Inter, dar italienii îl avertizează înaintea duelului cu Napoli. Românul are un „tabu” de eliminat. Despre ce e vorba.
Alex Bodnariu
04.09.2026 | 09:30
Italienii il avertizeaza pe Cristi Chivu inainte de Inter Napoli Nu iti poti permite asta
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Italienii au găsit punctul sensibil al lui Cristi Chivu! Ce trebuie să schimbe înainte de Inter – Napoli
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Cristi Chivu are parte de un start perfect de sezon în Serie A, însă italienii îl avertizează înaintea primului mare examen. Inter o primește sâmbătă pe Napoli, pe San Siro. Chivu nu a reușit până acum să câștige niciun meci împotriva lui Massimiliano Allegri.

Cristi Chivu, avertizat înaintea primului mare examen al sezonului! „Trebuie să facă un pas înainte”

Inter a început în forță noua stagiune. Campioana Italiei a câștigat primele două partide și are maximum de puncte. Nerazzurrii au trecut cu 4-1 de Monza, apoi s-au impus cu 1-0 pe terenul lui Cagliari. Echipa lui Chivu a marcat cinci goluri și a primit unul singur.

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Urmează însă un duel de foc cu Napoli. Partida este cu atât mai importantă pentru Inter cu cât vine chiar înaintea debutului în noua ediție de Champions League. Marți, echipa lui Chivu va juca pe Santiago Bernabeu împotriva lui Real Madrid și a lui Jose Mourinho.

Italienii au găsit punctul sensibil al lui Cristi Chivu! Ce trebuie să schimbe înainte de Inter – Napoli

Cei de la Tuttomercatoweb au remarcat un detaliu important înaintea duelului de pe San Siro. Cristi Chivu nu l-a învins niciodată pe Massimiliano Allegri ca antrenor. Jurnaliștii italieni consideră că acesta este unul dintre puținele „tabuuri” pe care românul mai trebuie să le elimine după performanțele reușite pe banca lui Inter.

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„Chivu trebuie să facă un pas înainte. Anul trecut a pierdut cele două derby-uri împotriva lui Allegri, anul acesta muzica trebuie să se schimbe. O echipă care vrea să se mențină în vârf nu își poate permite să aibă un adversar care rămâne în afara razei sale de acțiune”, au scris italienii.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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