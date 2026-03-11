Cristi Chivu, avertizat în Italia după înfrângerea din derby-ul cu Milan: „Nu fi ca Inzaghi!”

ADVERTISEMENT

Eliminată din UEFA Champions League de Bodo/Glimt, Inter se mai luptă doar pe două fronturi în ultimele luni ale sezonului: Serie A și Cupa Italiei. Echipa antrenată de Cristi Chivu a avut oportunitatea de a face un pas uriaș duminică spre titlul de campioană, însă a cedat cu 0-1 în derby-ul cu marea rivală AC Milan, iar distanța dintre cele două s-a redus la 7 puncte.

Cristi Chivu, avertizat în Italia după eșecul cu Milan

Diferența dintre Inter și AC Milan este în continuare una importantă, însă „nerazzurrii” au condus clasamentul de mai multe ori în ultimele sezoane, sub comanda lui Simone Inzaghi, înainte de a se „prăbuși” pe finalul stagiunii. Acest lucru s-a întâmplat atât în sezonul 2021-2022, când titlul a fost câștigat de AC Milan, cât și în 2024-2025, când trofeul a ajuns la Napoli.

În acest context, cei de la au lansat un avertisment clar pentru actualul antrenor al Interului: „Chivu, nu fi ca Inzaghi: Scudetto-ul părea deja asigurat de două ori, dar apoi…”. Inter nu va avea o misiune ușoară, deoarece programul este unul dificil. În următoarele 4 runde, „nerazzurrii” le vor întâlni pe Atalanta, Fiorentina, Roma și Como.

Revenire importantă la Inter pentru meciul cu Atalanta

. Francezul ar urma să revină pentru partida cu Atalanta, care se va disputa sâmbătă, de la ora 16:00, pe San Siro. Căpitanul „nerazzurrilor” nu va putea să joace însă, revenirea sa fiind „programată” pentru partida din următoarea etapă, în deplasare cu Fiorentina.

Din nefericire pentru Cristi Chivu, nici Hakan Calhanoglu nu va putea să evolueze în duelul cu Atalanta, deoarece se confruntă cu o problemă musculară. Alessandro Bastoni, care a fost înlocuit în minutul 68 al după ce a suferit o accidentare la tibie, este la rândul său incert.

Cum arată programul lui Inter până la finalul sezonului

Inter și Milan sunt despărțite de 7 puncte cu 10 etape înainte de finalul sezonului din Serie A, iar misiunea lui Cristi Chivu este clară: să câștige titlul cu numărul 21 din istoria clubului. „Nerazzurrii” au șansa să cucerească „dubla”, deoarece sunt implicați în continuare și în Cupa Italiei, unde au remizat (0-0) pe terenul lui Como în prima manșă din semifinale.

Programul lui Inter până la finalul stagiunii

14 martie : Inter – Atalanta (Serie A, etapa 29)

22 martie : Fiorentina – Inter (Serie A, etapa 30)

5 aprilie : Inter – AS Roma (Serie A, etapa 31)

12 aprilie *: Como – Inter (Serie A, etapa 32)

18 aprilie *: Inter – Cagliari (Serie A, etapa 33)

21 aprilie : Inter – Como (Cupa Italiei, returul semifinalei)

26 aprilie *: Torino – Inter (Serie A, etapa 34)

3 mai *: Inter – Parma (Serie A, etapa 35)

10 mai *: Lazio – Inter (Serie A, etapa 36)

13 mai : Como/Inter – Atalanta/Lazio (finala Cupei Italiei)

17 mai *: Inter – Verona (Serie A, etapa 37)

24 mai *: Bologna – Inter (Serie A, etapa 38)

*partidele nu au fost încă programate