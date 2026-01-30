Sport

Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Champions League: „Să nu-i subestimăm!”

Cristi Chivu a avut noroc la tragerea la sorți pentru play-off-ul Champions League, dar există și un risc destul de mare pentru Inter cu Bodo/Glimt
Gabriel-Alexandru Ioniță
30.01.2026 | 14:02
Cristi Chivu avertizat Prima reactie de la Inter dupa ce sia aflat adversara din playofful UEFA Champions League Sa nui subestimam
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, avertizat înainte de Bodo/Glimt - Inter Milano în Champions League. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a picat cu Bodo/Glimt în play-off-ul Champions League. Echipa din Serie A va juca turul în deplasare, pe 17 sau 18 februarie, iar returul pe teren propriu, o săptămână mai târziu, pe 24 sau 25 februarie.

Cristi Chivu, avertizat de Javier Zanetti în perspectiva dublei cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League

Gruparea norvegiană a trecut de faza principală a competiției grație unor rezultate excelente obținute în ultimele etape. De exemplu, în penultima rundă, Bodo/Glimt a produs marea surpriză și a învins Manchester City pe teren propriu cu scorul de 3-1. 

ADVERTISEMENT

Așadar, este destul de clar că este vorba despre o echipă puternică, în special la partidele de acasă. Iar acest aspect a fost scos în evidență în mod special chiar de către Javier Zanetti, fostul mare fotbalist argentinian al lui Inter, în prezent vicepreședinte la clubul de pe „Giuseppe Meazza”.

Cu cine joacă Inter în play-off-ul UEFA Champions League

El crede că ar fi o mare greșeală ca norvegienii să fie subestimați în această dublă manșă. Fostul fundaș lateral a vorbit în primul rând despre faptul că terenul sintetic de la Bodo, coroborat cu aspectele climatice specifice din apropierea Cercului Polar de Nord, le-ar putea crea probleme foarte mari italienilor la meciul tur.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă...
Digi24.ro
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.

„Să nu-i subestimăm pe Bodo! Va trebui să fim foarte atenți la acest meci și să ne pregătim cât de bine putem. L-am evitat pe Mourinho, dar vom vedea cum continuă această competiție. Vom avea grijă de fiecare detaliu; terenul artificial poate fi dificil și nu este niciodată ușor.

ADVERTISEMENT
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a
Digisport.ro
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"

(n.r. Despre posibile noi transferuri) Ausilio și Baccin muncesc din greu, vom vedea dacă apar oportunități. Vrem să fim competitivi atât în ​​campionat, cât și în Liga Campionilor”, a spus Zanetti, citat de Gazzetta dello Sport. 

Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost...
Fanatik
Care e starea de sănătate a lui Mircea Lucescu după ce a fost spitalizat: “A fost la Federație prima oară după mult timp!”
Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul UEFA Champions League. Șansă uriașă pentru...
Fanatik
Tragerea la sorți a meciurilor din play-off-ul UEFA Champions League. Șansă uriașă pentru Cristi Chivu! Cu cine joacă Inter
SuperLiga, live blog etapa 24. Runda se deschide cu meciul CFR Cluj –...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. Runda se deschide cu meciul CFR Cluj – Metaloglobus. Programul complet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă...
iamsport.ro
Reporterul care l-a făcut pe Pițurcă să-și piardă cumpătul: 'Tinere, fotbalul se joacă pe jos!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!