Cristi Chivu, avertizat! Prima reacție de la Inter, după ce și-a aflat adversara din play-off-ul UEFA Champions League: „Să nu-i subestimăm!”

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a picat cu Bodo/Glimt în play-off-ul Champions League. Echipa din Serie A va juca turul în deplasare, pe 17 sau 18 februarie, iar returul pe teren propriu, o săptămână mai târziu, pe 24 sau 25 februarie.

Cristi Chivu, avertizat de Javier Zanetti în perspectiva dublei cu Bodo/Glimt din play-off-ul Champions League

Gruparea norvegiană a trecut de faza principală a competiției grație unor rezultate excelente obținute în ultimele etape. De exemplu, în penultima rundă,

Așadar, este destul de clar că este vorba despre o echipă puternică, în special la partidele de acasă. Iar acest aspect a fost scos în evidență în mod special chiar de către Javier Zanetti, fostul mare fotbalist argentinian al lui Inter, în prezent vicepreședinte la clubul de pe „Giuseppe Meazza”.

Cu cine joacă Inter în play-off-ul UEFA Champions League

El crede că ar fi o mare greșeală ca norvegienii să fie subestimați în această dublă manșă. Fostul fundaș lateral a vorbit în primul rând despre faptul că , coroborat cu aspectele climatice specifice din apropierea Cercului Polar de Nord, le-ar putea crea probleme foarte mari italienilor la meciul tur.

„Să nu-i subestimăm pe Bodo! Va trebui să fim foarte atenți la acest meci și să ne pregătim cât de bine putem. L-am evitat pe Mourinho, dar vom vedea cum continuă această competiție. Vom avea grijă de fiecare detaliu; terenul artificial poate fi dificil și nu este niciodată ușor.

(n.r. Despre posibile noi transferuri) Ausilio și Baccin muncesc din greu, vom vedea dacă apar oportunități. Vrem să fim competitivi atât în ​​campionat, cât și în Liga Campionilor”, a spus Zanetti, citat de