Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea lui Inter! Detalii importante despre viitorul antrenorului român

Cristi Chivu va fi băgat în ședință de conducerea lui Inter după rezultatele slabe din ultima perioadă. Care este detaliul important despre viitorul antrenorului român.
Iulian Stoica
24.03.2026 | 08:45
Cristi Chivu, băgat în ședință de Inter!
Inter pare să nu se regăsească după eliminarea din play-off-ul UEFA Champions League. Formația din Milano are o serie de patru meciuri la rând fără victorie, iar foarte multă lume se întreabă care este situația lui Cristi Chivu. Ei bine, antrenorul român urmează să aibă parte de o discuție cu conducerea clubului despre viitor.

Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea lui Inter

Deși a condus încă din minutul 1, Inter nu a reușit să se impună în fața lui Fiorentina, în etapa a 30-a din Seria A. Distanța față de AC Milan s-a redus 6 puncte, iar foarte multă lume se teme de faptul că Cristi Chivu nu va reuși să readucă trofeul de campioană. Presa din Italia a oferit detalii despre situația românului.

Mai exact, antrenorul român va purta o ședință cu administrația clubului după pauza internațională. În această discuție se va vorbi despre prelungirea contractelor, dar și despre strategia transferurilor din sezonul ce bate la ușă. Această veste este una bună pentru Cristi Chivu, acesta fiind semnul care arată că oficialii lui Inter îi văd un viitor pe banca tehnică.

„Proiectele, negocierile pentru prelungirea contractelor și strategiile privind transferurile (achiziții și vânzări) vor fi în centrul unei întâlniri între conducerea lui Inter și Cristian Chivu, programată la începutul lunii aprilie, pe Viale della Liberazione. Aceasta este una dintre ședințele stabilite pentru luna viitoare de către conducători, cu scopul de a contura viitorul imediat al clubului din mai multe perspective”, informează Calciomercato.com.

„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Scudetto va cântări decisiv în viitorul lui Cristi Chivu

Totuși, jurnaliștii italieni au ținut să puncteze că finalul sezonului va cântări enorm în decizia conducerii. Mai exact, dacă Scudetto va fi pierdut, Cristi Chivu ar putea plăti chiar cu postul său pe banca tehnică, în contextul în care diferența față de urmăritoare s-a micșorat considerabil în ultimele etape.

MM Stoica:
Digisport.ro
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
„Va fi o ocazie de a înțelege direcția de urmat, indiferent dacă vor câștiga sau nu Scudetto, care, în caz contrar, ar putea avea totuși unele consecințe, mai ales în contextul în care au irosit un avantaj considerabil față de urmăritoare”, au mai scris ziariștii italieni.

Simona Halep a băut vinul familiei. Care este preferatul ei și cum arată...
Fanatik
Simona Halep a băut vinul familiei. Care este preferatul ei și cum arată eticheta produsului exclusivist
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026
Fanatik
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026
“Nu pot controla vocile din mine și frica asta nenorocită!” Mărturie tulburătoare a...
Fanatik
“Nu pot controla vocile din mine și frica asta nenorocită!” Mărturie tulburătoare a jucătoarei care a fost pe locul 2 mondial
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
