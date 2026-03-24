Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea lui Inter! Detalii importante despre viitorul antrenorului român

Inter pare să nu se regăsească după eliminarea din play-off-ul UEFA Champions League. Formația din Milano are o serie de patru meciuri la rând fără victorie, iar foarte multă lume se întreabă care este situația lui Cristi Chivu. Ei bine, antrenorul român urmează să aibă parte de o discuție cu conducerea clubului despre viitor.

Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea lui Inter

Deși a condus încă din minutul 1, . Distanța față de AC Milan s-a redus 6 puncte, iar foarte multă lume se teme de faptul că Cristi Chivu nu va reuși să readucă trofeul de campioană. Presa din Italia a oferit detalii despre situația românului.

Mai exact, antrenorul român va purta o ședință cu administrația clubului după pauza internațională. În această discuție se va vorbi despre prelungirea contractelor, dar și despre strategia transferurilor din sezonul ce bate la ușă. Această veste este una bună pentru Cristi Chivu, acesta fiind semnul care arată că oficialii lui Inter îi văd un viitor pe banca tehnică.

„Proiectele, negocierile pentru prelungirea contractelor și strategiile privind transferurile (achiziții și vânzări) vor fi în centrul unei întâlniri între conducerea lui Inter și Cristian Chivu, programată la începutul lunii aprilie, pe Viale della Liberazione. Aceasta este una dintre ședințele stabilite pentru luna viitoare de către conducători, cu scopul de a contura viitorul imediat al clubului din mai multe perspective”, informează .

Scudetto va cântări decisiv în viitorul lui Cristi Chivu

Totuși, jurnaliștii italieni au ținut să puncteze că finalul sezonului va cântări enorm în decizia conducerii. Mai exact, dacă Scudetto va fi pierdut, , în contextul în care diferența față de urmăritoare s-a micșorat considerabil în ultimele etape.

„Va fi o ocazie de a înțelege direcția de urmat, indiferent dacă vor câștiga sau nu Scudetto, care, în caz contrar, ar putea avea totuși unele consecințe, mai ales în contextul în care au irosit un avantaj considerabil față de urmăritoare”, au mai scris ziariștii italieni.