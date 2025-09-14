Sport

Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii lui Inter Milano: ”Ar putea fi fatal!”

Înfrângerea cu Juventus a agitat apele la Inter Milano, iar șefii clubului au mers la baza de pregătire pentru o ședință cu Cristi Chivu.
Traian Terzian
14.09.2025 | 17:51
Cristi Chivu bagat in sedinta de sefii lui Inter Milano Ar putea fi fatal
ULTIMA ORĂ
Șefii lui Inter Milano l-au băgat în ședință pe Cristi Chivu. Sursă foto: Hepta

Scaunul lui Cristi Chivu la Inter Milano se clatină serios după eșecul din derby-ul cu Juventus Torino, scor 3-4, iar tehnicianul român a fost băgat în ședință de conducătorii ”nerazzurrilor”.

ADVERTISEMENT

Ședință furtunoasă la Inter Milano. Cristi Chivu e în pericol

Imediat după cea de-a doua înfrângere din startul de sezon din Seria A, Chivu i-a anunțat pe jucătorii săi că nu vor primi zi liberă și cu toții vor merge la baza de pregătire de la Appiano Gentile.

Nemulțumiți de eșecul de la Torino, șefii clubului Inter au stabilit o întâlnire cu antrenorul român. Oficialii au venit în cantonament pentru a sta de vorbă cu Cristi Chivu, iar italienii cred că postul acestuia este în mare pericol în cazul unei înfrângeri cu Ajax, în prima etapă din grupa de Champions League.

ADVERTISEMENT

”Întreaga conducere a sosit astăzi (n.r. – duminică, 14 septembrie) la Appiano pentru o întâlnire cu Chivu și staff-ul tehnic. Va fi nevoie de o reacție semnificativă de la următorul meci: ratarea victoriei în Olanda ar putea fi fatală”, a scris tuttomercatoweb.com.

Ce i se reproșează lui Chivu

După victoria categorică cu Torino din prima etapă, scor 5-0, pentru Inter Milano au urmat înfrângerile cu Udinese și Juventus. Astfel, Chivu este cu sabia deasupra capului în partida de la Amsterdam, programată miercuri, 17 septembrie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Într-o analiză făcută după întâlnirea Juventus – Inter 4-3, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că tehnicianul român a greșit primul ”11” și consideră că echipa ar trebui să ia o altă direcție sub comanda sa, nu să continue sub aceleași idei ale lui Simone Inzaghi.

ADVERTISEMENT
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le...
Digisport.ro
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €

În contextul rezultatelor nesatisfăcătoare din acest start de sezon, fanii Interului au început să ceară în mediul online demisia lui Cristi Chivu. Ei doresc readucerea portughezului Jose Mourinho, liber de contract după ce a fost dat afară de Fenerbahce.

SuperLiga, etapa 9. Oțelul – FC Botoșani 0-1. Mailat aduce victoria echipei lui...
Fanatik
SuperLiga, etapa 9. Oțelul – FC Botoșani 0-1. Mailat aduce victoria echipei lui Leo Grozavu! Echipele de start la Universitatea Craiova – Farul
“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre...
Fanatik
“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie Balaci
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu...
Fanatik
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
A sărbătorit asasinarea lui Charlie Kirk. Cum au reacționat SUA
iamsport.ro
A sărbătorit asasinarea lui Charlie Kirk. Cum au reacționat SUA
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!