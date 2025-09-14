Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii lui Inter Milano: ”Ar putea fi fatal!”

Scaunul lui Cristi Chivu la Inter Milano se clatină serios după , iar tehnicianul român a fost băgat în ședință de conducătorii ”nerazzurrilor”.

Ședință furtunoasă la Inter Milano. Cristi Chivu e în pericol

Imediat după cea de-a doua înfrângere din startul de sezon din Seria A, Chivu i-a anunțat pe jucătorii săi că nu vor primi zi liberă și cu toții vor merge la baza de pregătire de la Appiano Gentile.

Nemulțumiți de eșecul de la Torino, șefii clubului Inter au stabilit o întâlnire cu antrenorul român. Oficialii au venit în cantonament pentru a sta de vorbă cu Cristi Chivu, iar italienii cred că postul acestuia este în mare pericol în cazul unei înfrângeri cu Ajax, în prima etapă din grupa de Champions League.

”Întreaga conducere a sosit astăzi (n.r. – duminică, 14 septembrie) la Appiano pentru o întâlnire cu Chivu și staff-ul tehnic. Va fi nevoie de o reacție semnificativă de la următorul meci: ratarea victoriei în Olanda ar putea fi fatală”, a scris .

Ce i se reproșează lui Chivu

După victoria categorică cu Torino din prima etapă, scor 5-0, pentru Inter Milano au urmat înfrângerile cu Udinese și Juventus. Astfel, Chivu este cu sabia deasupra capului în partida de la Amsterdam, programată miercuri, 17 septembrie, de la ora 22:00.

Într-o analiză făcută după întâlnirea Juventus – Inter 4-3, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au scris că și consideră că echipa ar trebui să ia o altă direcție sub comanda sa, nu să continue sub aceleași idei ale lui Simone Inzaghi.

În contextul rezultatelor nesatisfăcătoare din acest start de sezon, fanii Interului au început să ceară în mediul online demisia lui Cristi Chivu. Ei doresc readucerea portughezului Jose Mourinho, liber de contract după ce a fost dat afară de Fenerbahce.