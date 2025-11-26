Sport

Cristi Chivu, devastat după eșecul dramatic de la Madrid: „Am fumat trei țigări una după alta”. Ședință fulger cu șefii lui Inter

Ședință de urgență în vestiarul lui Inter după înfrângerea de la Madrid în fața celor de la Atletico. Ce a declarat Cristi Chivu. Mesajul pe care românul l-a transmis echipei.
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 00:44
Decizia luată de conducerea de la Inter după meciul cu Atletico
Seară amară pentru Cristi Chivu. Inter, echipa pregătită de antrenorul român, a fost învinsă în prelungiri la Madrid de Atletico. E al doilea meci pierdut consecutiv de echipa din Milano. Acesta a fost băgat în ședință de conducere după meci. Tehnicianul a apărut cu moralul la pământ la flash-interviu.

Cristi Chivu, băgat în ședință de conducere după Atletico – Inter 2-1. Ce s-a întâmplat la Madrid

Partida de la Madrid a fost una destul de echilibrată însă Atletico a părut echipa mai periculoasă. Inter a încercat să profite de erorile adversarilor însă, la final, s-a văzut învinsă cu 1-2. Presa din Italia a criticat atitudinea milanezilor.

E a doua înfrângere consecutivă pentru antrenorul român la Inter. În weekend, nerazzurri au pierdut cu 0-1 derbyul cu AC Milan. Imediat după meciul din Spania, conducerea clubului a mers în vestiare pentru o ședință cu Cristi Chivu și jucătorii echipei.

Conform Prime Video, Cristi Chivu nu a ajuns în fața reporterilor la interviu, întrucât conducerea clubului a mers în vestiare pentru o scurtă ședință. Marotta, directorul general, și directorul sportiv au vrut să vorbească cu antrenorul român și cu jucătorii. Se speculează că discuțiile sunt constructive.

Ce a discutat Cristi Chivu cu conducerea clubului Inter. Antrenorul român, afectat de înfrângerea din Champions League

Până la urmă, antrenorul român s-a prezentat în fața microfonului și a încercat să găsească explicații pentru seara de coșmar de la Madrid. Cristi Chivu recunoaște că lucrurile nu au mers conform planului și speră ca pe viitor echipa să reacționeze mai bine la jocul adversarului.

(N.r. A avut loc o întâlnire cu Giuseppe Marotta și Piero Ausilio — v-ați spus că acest Inter nu are noroc) Am fumat trei țigări una după alta… I-am spus echipei ce trebuia spus. Există mult regret pentru premisele acestui meci, nu meritam să pierdem, dar în ultima vreme nu adunăm aproape nimic. Am văzut multă mâhnire în ochii băieților, dar fotbalul e ăsta: trebuie să reacționăm și să facem tot posibilul să ne revenim.

(N.r. Ce le-a spus jucătorilor) Sunt momente când roata se întoarce, în viață ca și în fotbal; și ție îți va reveni norocul să câștigi meciul. Puteam gestiona mai bine tranzițiile și ultimul pas în ultimele zece minute, să știm când trebuie să păstrăm mai mult mingea la ieșire. Vom analiza toate acestea la video; apoi au înscris din corner, cu cei mai înalți jucători în careu. Din păcate, se mai întâmplă; aveam cei mai buni săritori, dar acel corner trebuia evitat. Am avut ocazia să plecăm pe contraatac, dar am pierdut mingea și s-a născut cornerul. Foarte multă dezamăgire.

(N.r. De ce a făcut schimbările) Zielinski avea o problemă la coapsă — mi-a spus că mai poate rezista doar cinci minute. Pe Bonny l-am scos pentru că aveam nevoie de forțe proaspete. Aveam nevoie de Marcus Thuram și de Francesco Pio Esposito: unul care să înalțe echipa, celălalt, cu viteza lui, potrivit să profite de contraatacuri, pe care trebuia să le exploatăm”, a declarat Cristi Chivu.

