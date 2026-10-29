Cristi Chivu bate record după record! A reușit cel mai bun start de sezon din istoria lui Inter

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. La doar o lună distanță, tehnicianul român a semnat un nou record, în partida câștigată contra Veneziei, 2-0.

Cristi Chivu a consemnat cel mai bun start de sezon din istoria lui Inter

Victoria obținută cu greu contra ultimei clasate, Venezia, a consemnat un nou record pentru antrenorul român. Inter a ajuns la 25 de puncte după 9 partide disputate în Serie A și se află pe primul loc, la egalitate de puncte cu Lazio. Deși nu sunt lideri solitari, ”nerazzurrii” au avut cel mai bun start de campionat după introducerea sistemului cu 3 puncte obținute la victorie, adică din 1994-1995.

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Cristi Chivu a învins performanța stabilită în stagiunea 1997-1998 și, ulterior, repetată în 2017-2018. Atunci, Inter acumulase nu mai puțin de 23 de puncte în primele 9 meciuri din campionatul italian. De asemenea, în ambele sezoane, trupa de pe ”Giuseppe Meazza” nu pierduse niciun meci până în această fază a competiției.

Inter a ajuns la 8 victorii și un singur rezultat de egalitate în această ediție a Serie A. Campioana en-titre a pierdut doar două puncte, în partida contra lui AS Roma, de pe Stadio Olimpico, 2-2. Acestea sunt toate rezultatele obținute de echipa lui Cristi Chivu în campionatul italian:

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Etapa 1: Inter – Monza 4-1

Etapa 2: Cagliari – Inter 0-1

Etapa 3: Inter – Napoli 3-2

Etapa 4: Inter – Udinese 5-3

Etapa 5: AS Roma – Inter 2-2

Etapa 6: Inter – Parma 3-0

Etapa 7: Bologna – Inter 1-3

Etapa 8: Inter – Fiorentina 2-1

Etapa 9: Venezia – Inter 0-2

Cristi Chivu este ”specialist” în răsturnări de scor

În ciuda rezultatelor remarcabile pe care Inter le-a obținut în acest start de sezon, meciurile trupei de pe ”Giuseppe Meazza” nu au fost deloc facile. I . Singura partidă în care nu a reușit să câștige, ci doar să restabilească egalitatea, a fost contra lui AS Roma, 2-2.

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Fără punctele obținute din răsturnările de scor, Inter ar fi avut doar 12 puncte în acest moment. Totuși, dacă luăm în considerare și duelul contra Veneziei, unde ”lanterna roșie” a avut două goluri anulate și echipa lui Cristi Chivu s-a impus grație a două autogoluri, milanezii ar fi putut avea chiar 9 puncte. Fără aceste reveniri spectaculoase, Inter s-ar fi clasat pe locul 14.