Cristi Chivu, calm în fața criticilor primite: „Mă amuză să văd o mie de controverse”. De ce s-a contrat cu jurnaliștii italieni

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de duelul cu Bologna din Serie A. Antrenorul român de la Inter Milano a fost ironic la conferința de presă. Ce l-a deranjat pe tehnician.
Alex Bodnariu
03.01.2026 | 20:20
Cristi Chivu are șansa să își ia revanșa în fața celor de la Bologna, după înfrângerea din Supercupa Italiei. Antrenorul român a prefațat duelul din Serie A și a intrat într-un schimb de replici cu jurnaliștii prezenți la conferința de presă.

Inter a coborât, cel puțin pentru moment, de pe primul loc din Serie A, după ce rivalii de la AC Milan și-au câștigat primul meci din anul 2026. Cristi Chivu va avea parte de un meci destul de complicat duminică, pe 4 ianuarie, pe teren propriu, în fața celor de la Bologna.

În urmă cu 16 zile, Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat de Bologna din semifinalele Supercupei Italiei, iar acum „nerazzurrii” speră să își ia revanșa. Cu o victorie, echipa de pe San Siro revine pe primul loc în Serie A, însă situația din clasament va rămâne extrem de echilibrată.

Cristi Chivu a vorbit la conferința de presă despre duelul cu Bologna și a spus câteva cuvinte despre situația de la echipă. Antrenorul român nu bagă în seamă criticile primite și chiar se amuză de informațiile apărute în presă. Mai mult, tehnicianul a fost destul de acid când a fost întrebat despre transferurile pe care și le-ar dori în această lună.

„Din punct de vedere fotbalistic, nu mă ating cu nimic, după modul în care am crescut și m-am maturizat în acest sport. Le-am trăit ca jucător și antrenor și au un impact redus asupra mea. Doar la nivel media, altfel nu au nicio legătură cu acest sport. Oamenii caută mereu critici, controverse inutile, care nu au niciun scop.

(N.r. Legat de varianta Cancelo la Inter) Prefer să vorbesc despre jucătorii mei. Aș vrea să discut despre Luis Henrique. A trecut ceva timp de când m-ați întrebat ultima oară. La fel cum aș vrea să vorbesc despre Diouf, Dumfries și Darmian, care se va întoarce în curând pe teren. Mă uit mereu la fapte, la ceea ce am la dispoziție. Îmi place grupul, îmi plac jucătorii. Aș prefera să discut despre ei.

Când am avut un program încărcat, am încercat mereu să schimbăm lucrurile. Mi-am luat întotdeauna ca reper faimoasa meritocrație. Avem 25 de jucători, dintre care 22 sunt jucători de câmp capabili să intre pe teren. Nu m-aș putea descurca fără ei, pentru că depun atâta efort într-un meci. Fiecare joc este important, mai ales când evoluăm la două-trei zile.

Mă amuză să văd o mie de controverse izbucnite din lucruri care nu există, când văd prea multe discuții despre lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea. Îmi plac, pentru că nu îmi îngreunează munca, mă fac să mă distrez și să mă concentrez pe datoria mea de a ajuta echipa să crească”, a declarat Cristi Chivu la conferința de presă.

