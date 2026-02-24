Sport

Cristi Chivu, campion cu Inter în Serie A?! Giovanni Becali a făcut toate calculele. Meci crucial cu Bodo/Glimt

Cristi Chivu și echipa sa, Inter, sunt în pole-position pentru titlul din Serie A. Giovanni Becali a dat verdictul despre traseul românului. Ce spune acesta despre meciul nerazzurrilor cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
Adrian Baciu
24.02.2026 | 17:39
Cristi Chivu campion cu Inter in Serie A Giovanni Becali a facut toate calculele Meci crucial cu BodoGlimt
Ce spune Giovanni Becali despre Cristi Chivu și Inter. Șansele în Serie A și în Liga Campionilor, cu Bodo/Glimt. Sursa foto: colaj Fanatik
În primul său sezon pe banca unei echipe de top din fotbalul european, Cristi Chivu impresionează. Echipa sa, Inter Milano, este lider în Serie A și are un avans uriaș față de rivala din oraș, AC Milan, 10 puncte. Giovanni Becali este convins că ”nerazzurri” nu mai pot rata Scudetto.

Ce spune Giovanni Becali despre șansele lui Cristi Chivu de a ieși campion cu Inter

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar român a vorbit despre prestația lui Cristi Chivu pe banca puternicei echipe italiene Inter Milano. În opinia lui Giovanni Becali, nimic nu-l mai poate opri pe român din drumul său spre cel mai important trofeu al scurtei sale cariere de antrenor.

”(n.r. Ia Cristi Chivu titlul în Serie A?) Da, sigur. La diferența pe care o are acum de 10 puncte. Ce meciuri decisive mai are? Mai are Derby della Madonnina cu AC Milan. E un singur meci mai greu. Dacă scapă de Milan, nu știu ce meciuri grele mai are. 

Campionatul se câștigă cu echipele mici, mai puțin valoroase, decât cu alea cu care te bați pentru primele locuri. Cam asta a fost critica spre Chivu. A luat în serios meciurile cu echipele mici și și-a luat punctele. Dacă Inter nu pierde cu Milan, ei sunt campioni”, spune Giovanni.

Pentru Inter urmează o serie de meciuri extrem de importante. Printre acestea: duelul cu trupa lui Dan Șucu, Genoa, cu AC Milan, cu Atalanta, la Fiorentina, acasă cu AS Roma, la Como și cu Cagliari. Mai sunt deplasări la Torino, la Lazio și la Bologna.

”Cele mai grele meciuri sunt cu Como și cu Milan. E greu să mai piardă Inter campionatul. Doar un eșec cu Milan mai relansează campionatul. La egal, Inter rămâne cu 7 puncte în continuare”, mai spune impresarul.

Care este singura problemă a lui Cristi Chivu și a lui Inter în acest moment

Dacă în Serie A nu are probleme, în UEFA Champions League Cristi Chivu și Inter tremură serios pentru calificarea în faza următoare. Italienii au pierdut turul cu Bodo/Glimt, scor 1-3, din play-off pentru ”optimile” Ligii, iar returul de pe San Siro se anunță extrem de complicat.

Giovanni Becali este de părere că nordicii au o echipă extrem de solidă. Impresarul a reamintit faptul că norvegienii au învins pe Manchester City și pe Atletico Madrid în decurs de câteva zile. Șansele lui Inter sunt doar de 50%, spune acesta.

”E un meci greu. Ei știu să se apere. Sunt atletici, în primul rând. Ăsta e meciul lui Inter, cel mai important. Restul, în campionat, e în proporție de 75-80% campioană. Aici, nu cred că Inter are șanse mai mari de 50% să se califice. Eu zic un 50-50%. E un meci crucial”, mai adaugă Giovanni Becali.

