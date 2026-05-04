Cristi Chivu, campion și pe ringul de dans! A dansat cot la cot cu jucătorii după meciul cu Parma. Video

Cristi Chivu (45 de ani) a celebrat duminică seară cucerirea titlului în Serie A alături de Inter. Formația din Milano a evoluat acasă împotriva Parmei, echipa pe care tehnicianul român a antrenat-o în trecut, având nevoie de un singur punct pentru a-și asigura matematic cel de-al 21-lea Scudetto din istorie. Cum nerazzurri s-au impus cu 2-0, petrecea a început în vestiar.

Cristi Chivu, campion și pe ringul de dans

Bucuria câștigării titlului cu trei etape înainte de final a atins cote înalte. Atât fanii, cât și jucătorii s-au bucurat de trofeul câștigat. Performanța atinsă de Cristi Chivu este una importantă, în contextul în care se află la primul sezon la cârma nerazzurilor. Mai mult decât atât, românul poate face eventul, Inter fiind calificată și în finala Cupei Italiei.

Cum sărbătoarea a început în vestiar, . Ulterior, într-o cameră separată, antrenorul român a fost surprins cântând alături de Akanji, Calhanoglu, Dumfries, Thuram și Bisseck. Profitând de atmosfera senzațională, jucătorii l-au „obligat” pe Chivu să li se alăture.

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de către Inter, iar mișcările lui Cristi Chivu au fost apreciate de toți suporterii echipei. Tehnicianul se bucură de o mare apreciere în Italia, fanii fiind impresionați de modul în care a gestionat un sezon dificil, după ce, în anul precedent, formația din Milano ratase atât Scudetto, cât și trofeul UEFA Champions League.

Chivu, aproape de event cu Inter

, Inter mai are un obiectiv important de îndeplinit în acest sezon: câștigarea Cupei Italiei. „Nerazzurrii” o vor înfrunta pe Lazio în finala programată pe 13 mai, la Roma, iar un succes i-ar permite lui Cristi Chivu să devină primul din istoria fotbalului italian care realizează eventul cu același club, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ca jucător, fostul fundaș de top a atins această performanță în sezonul 2009-2010. Atunci, Inter a câștigat titlul în Serie A cu 82 de puncte, cu două peste AS Roma, iar în finala Cupei Italiei s-a impus chiar în fața formației din capitală, scor 1-0, grație golului decisiv înscris de Diego Milito. Sezonul a fost încununat și de un triumf memorabil în UEFA Champions League.