Cristi Chivu, caracterizat de unul dintre jucătorii de bază ai lui Inter Milano. Ce a spus Yann Sommer despre antrenorul român

Yann Sommer, portarul lui Inter, l-a caracterizat pe noul antrenor al 'nerazzurrilor', Cristi Chivu. Tehnicianul i-a „cucerit” pe jucători după ce a preluat echipa.
FANATIK
25.08.2025 | 17:24
Cristi Chivu caracterizat de unul dintre jucatorii de baza ai lui Inter Milano Ce a spus Yann Sommer despre antrenorul roman
Portarul lui Inter, Yann Sommer, a vorbit despre antrenorul echipei, Cristi Chivu. FOTO: colaj Fanatik / Hepta

Inter va debuta în noul sezon de Serie A cu un duel pe teren propriu contra celor de la Torino, care va avea loc luni seară, de la ora 21:45. În prefața acestui duel, portarul Yann Sommer a vorbit despre antrenorul echipei, Cristi Chivu, care se va afla la primul meci pe banca „nerazzurrilor” în campionat.

Cum l-a caracterizat Yann Sommer pe Cristi Chivu

Experimentatul goalkeeper a oferit un interviu presei din Italia înainte de partida Inter – Torino, iar una dintre întrebări a fost legată de impactul lui Cristi Chivu la echipă. Tehnicianul român a preluat-o pe Inter după ce Simone Inzaghi a plecat la Al Hilal, iar acesta a condus deja echipa la o competiție oficială, Campionatul Mondial al Cluburilor.

„Este un antrenor complet, se vede în modul în care interacționează cu noi pe teren și în felul în care gestionează situațiile. Este foarte calm, dar și foarte atent: are o mentalitate și o energie extraordinare”, a declarat portarul elvețian, conform TuttoMercatoWeb.

Yann Sommer rămâne un jucător de bază la Inter și în mandatul lui Cristi Chivu, cea mai importantă dovadă în acest sens fiind faptul că acesta a fost titularizat de antrenorul român în toate cele patru meciuri de la Campionatul Mondial al Cluburilor. „Rivalii” lui Sommer pentru un loc de titular sunt Josep Martinez și Raffaele Di Gennaro.

Cristi Chivu a vorbit despre meciul cu Torino

Cristi Chivu a prefațat partida contra lui Torino, prima a sa pe banca Interului în Serie A. Disputa va avea loc pe San Siro, luni, de la ora 21:45. „Au schimbat antrenorul, dar structura a rămas aceeași. Există întotdeauna factorul necunoscut legat de cine este noul antrenor.

Dar, cunoscându-l pe Baroni, pe care îl respect foarte mult, mă aștept ca Torino să vină și să-și joace șansa. Pe hârtie, nu au nimic de pierdut și sunt o echipă bine structurată și echilibrată”, a declarat antrenorul român, care a vorbit înainte de startul sezonului și despre echipa care pornește cu prima șansă în lupta pentru titlu.

