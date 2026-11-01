Cristi Chivu, căzut după Milan – Inter 3-1. „De ce aceste atacuri? Parcă asta așteaptă toți!”. Culisele derby-ului

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Milan – Inter a fost derby-ul finalului de săptămână în Italia. Campioana Italiei a fost oaspete în Derby della Madonnina, formația lui Cristi Chivu suferind primul eșec în acest campionat. Românul a fost extrem de afectat după meci, la starea sa contribuind și atacurile care au venit din toate părțile.

Cristi Chivu, distrus după Milan – Inter 3-1. „De ce toate aceste atacuri? De ce la fiecare eșec sar toți? Parcă asta și așteaptă”

Criticile la adresa românului de pe banca Interului au început chiar înaintea meciului, când analiștii s-au arătat surprinși că chiar la Derby. Fără a se căuta motivele și argumentele pentru care Chivu a decis acest lucru, italienii l-au luat la bani mărunți.

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Începutul furibund al Milanului, care a avut 2-0 după primele 10 minute, apoi evoluția și rezultatul final au constituit muniție pentru atacurile îndreptate împotriva lui Cristi Chivu. Acesta a fost contrat la f , o legendă ca jucător la Inter, dar unul care, ca antrenor, ar trebui să facă plecăciuni în fața românului.

Cristi Chivu a fost extrem de afectat de toată situația, dar cel mai mult l-au deranjat aceste atacuri. Mai ales că intensitatea criticilor crește la fiecare eșec, ba chiar au existat nemulțumiri și la unele victorii ale Interului! Chivu arăta ca un om căzut în noaptea de după meci, dezvăluie pentru FANATIK conaționali care au fost pe „San Siro” sâmbătă seara. „Eu nu pot să înțeleg de ce toate aceste atacuri? De ce la fiecare eșec sar toți? Parcă abia așteaptă ca Inter să piardă un meci și sar imediat pe mine! Non-stop critici, de parcă suntem echipa de pe locul 10”, a răbufnit Chivu după Milan – Inter 3-1.

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Cristi Chivu e în grafic cu Inter pe toate planurile. Românul de pe banca Interului îi „deranjează” tot mai mult pe italieni!

Ceea ce îl supără foarte mult pe Chivu este faptul că nu reușește să facă mai mult în derby-uri. A pierdut toate cele 3 meciuri cu Milan, două în sezonul trecut, plus cel de acum, 1-3. De fapt, acest lucru i s-a reproșat și în anul titlului, detaliu cu care Chivu este de acord. Dar, după ce s-a tras linie, Chivu a făcut eventul cu nerazzurrii și a închis gura multora. Dar nu tuturor! După Derby au fost și !

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Nu e ușor să joci mereu bine la trei zile și după un titlu câștigat. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu e totul de dat la o parte. Ne recuperăm răutatea. Ridicăm nivelul de atenție și cred că așa vom reveni la nivelul așteptat” – Cristi Chivu, răspuns în direct pentru contestatarul Walter Zenga

Cristi Chivu este conștient că acest sezon, al doilea al său ca principal la Inter, este mult mai dificil decât precedentul. Este și mai mult sub lupa tuturor, pentru că adevărul care deranjează este că un antrenor român este pe banca campioanei Italiei. Iar italienii înghit cu greu acest lucru. Și nu vorbim aici de fani italieni ai altor echipe, ci chiar și de suporteri sau legende ale Interului!

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„Suntem în cursă pe toate planurile. Putem realiza lucruri la fel de importante ca sezonul anterior, dar răbdarea este tot mai puțină”, crede Cristi Chivu. Într-adevăr, Inter este la 3 puncte de Lazio, lider în Serie A după 2-1 cu Cagliari. În Liga Campionilor, Inter a început cu două eșecuri, la Real Madrid și cu Brugge, dar a urmat o victorie „cardiacă”, acasă, cu Șahtar Donețk. Este pe locul 21. Cu meciuri la Feyenoord, Dortmund și Slovan Bratislava, plus acasă cu Stuttgart și Liverpool, Inter poate prinde play-off-ul de Champions. Campionatul este la jumătatea turului. Dar , Zenga & co „muncesc” asiduu la denigrarea românului Cristi Chivu.