Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho, Pep Guardiola și Jurgen Klopp. “Nu există mulți antrenori cu un astfel de talent”

Cristian Chivu este comparat cu trei dintre cei mai titrați antrenori din ultimii ani și este considerat omul perfect pentru Inter. Cine îl laudă pe fostul mare internațional român.
Răzvan Scarlat
19.11.2025 | 16:27
Cristian Chivu impresionează pe banca lui Inter. Sursa foto: sportpictures.eu
Aflat la primul sezon pe banca lui Inter, Cristian Chivu impresionează cu fiecare săptămână care trece. În prezent, este lider în Serie A cu echipa din Milano. Mai mult, în grupa de Liga Campionilor, are punctaj maxim după patru partide. Românul este văzut de mulți drept antrenorul perfect pentru Inter. Andrea Ranocchia, fost internațional italian și coleg patru ani cu Cristian Chivu pe “Giuseppe Meazza”, are, la rândul lui, doar cuvinte de laudă la adresa conaționalului nostru.

Cum era Cristi Chivu ca jucător

Fostul fundaș a fost ferm convins că Inter a făcut o alegere foarte bună când l-a ales pe Chivu, care, într-un timp foarte scurt, și-a demonstrat valoarea. Ranocchia și-a amintit, de asemenea, ce atitudine avea românul când era fotbalist activ.

Ca jucător, nu vorbea mult, dar toată lumea îl asculta când intervenea. A fost întotdeauna foarte respectat. Apoi l-am întâlnit din nou la Appiano, când a început să antreneze în sectorul de tineret, câțiva ani mai târziu.

Am fost convins că se poate descurca bine pentru că l-am văzut antrenând cu mare pasiune”, a spus Ranocchia, potrivit Corriere dello Sport.

Când a avut loc prima interacțiune dintre Andrea Ranocchia și Cristi Chivu

Andrea Ranocchia a rememorat, totodată, prima interacțiune cu Cristian Chivu, care l-a luat sub aripa sa în 2010, după ce a semnat cu Inter.

Am ajuns la Inter la douăzeci și unu de ani, cu doar un an în Serie A la activ. M-a primit minunat și am legat imediat o mare prietenie.

Din punct de vedere uman, este o persoană de primă clasă. Nu este ușor să găsești oameni ca el în fotbal. Are o personalitate deosebită”, a mai spus fostul internațional italian.

Ce îl impresionează pe Andrea Ranocchia la Inter

Ranocchia se declară impresionat de jocul prestat de Inter în acest sezon, în special în ofensivă, și consideră că meritul principal îi aparține lui Cristi Chivu.

A văzut în echipă potențialul de a face ceva diferit față de trecut. Împotriva lui Lazio, am văzut genul de presiune pe care o poate aplica. În primele zece minute, practic nu i-au lăsat să joace. I-au atacat incredibil și a rezultat golul lui Lautaro. Au fost terifianți”, a concluzionat Andrea Ranocchia.

Care este calitatea principală a lui Chivu

În final, fostul fundaș italian a dezvăluit ce îi place cel mai mult la Cristian Chivu, cu care a împărțit vestiarul la Inter timp de patru sezoane. Dacă Andrea Stramaccioni l-a comparat cu Carlo Ancelotti, Ranocchia îl asimilează cu Jose Mourinho, Pep Guardiola și Jurgen Klopp.

Are un mod extraordinar de a comunica. Răspunde la întrebări precum Mourinho, Guardiola sau Klopp. Oameni ca Cristian ies din tiparele evidentului. Nu există mulți antrenori care să aibă un astfel de talent. Conferințele lui de presă sunt fantastice”, a subliniat fostul fundaș.

