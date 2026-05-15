Cristi Chivu, comparat cu Zinedine Zidane de legenda lui Inter: „Pur și simplu uimitor!”

Primul sezon complet al lui Cristi Chivu ca antrenor la seniori a adus două trofee pentru Inter, Serie A , iar performanța românului a fost comparată cu ceea ce a făcut Zinedine Zidane la Real Madrid în trecut.

Ivan Zamorano, fostul mare atacant și una dintre figurile emblematice ale fotbalului chilian, a oferit un amplu interviu pentru , în care a comentat parcursul actual al clubului milanez, succesul echipei conduse de Cristian Chivu și transformările prin care trece proiectul interist. Sud-americanul a subliniat în primul rând performanța recentă a Interului, care a reușit să cucerească din nou trofee importante într-un sezon considerat de el drept unul al confirmării.

Un punct central al interviului a fost analiza sa asupra antrenorului Cristian Chivu. Zamorano l-a descris pe tehnicianul român ca pe un antrenor aflat într-o creștere rapidă, capabil să gestioneze un vestiar de top și să imprime o identitate clară echipei, ba chiar l-a comparat pe acesta cu Zinedine Zidane, fostul antrenor de la Real Madrid.

„Uneori există antrenori care au nevoie de foarte mult timp pentru a realiza lucruri importante într-un club, în timp ce Chivu nu a avut. Ceea ce a făcut a fost pur și simplu uimitor. Lumea și fotbalul s-au schimbat. Uită-te la Zidane la Real Madrid: avea foarte puțină experiență la Castilla și apoi a ajuns la prima echipă câștigând totul. Chivu este puțin similar: personalitatea, caracterul și stilul contează mult”, a spus Ivan Zamorano.

Zidane a scris istorie pentru Real Madrid. Acesta ar urma să preia naționala Franței

Zinedine Zidane este considerat a fi unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului, cât și unul dintre antrenorii cei mai importanți din ultimele două decenii. Francezul a câștigat Champions League din ambele posturi pentru formația de pe Santiago Bernabeu, având un palmares incredibil.

Zizou are nu mai puțin de 13 trofee ca antrenor al lui Real Madrid, el fiind un tehnician fără experiență la nivel de seniori când a preluat echipa în 2016, de aici și comparație cu Chivu. Viitorul lui Zidane pare că este decis, după mai mulți ani de stat pe bară, el fiind favorit să preia naționala Franței după Cupa Mondială din vară.