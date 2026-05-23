Cristi Chivu, ultima conferință de presă după un sezon de vis. Ce le-a zis jurnaliștilor italieni înainte de a intra în vacanță

Chiar dacă echipa sa a fost condusă cu 3-1, partida Bologna – Inter s-a încheiat 3-3, iar Cristi Chivu s-a arătat mulțumit de reacția elevilor săi. Antrenorul ”nerazzurrilor” a vorbit despre minutele acordate în acest duel și tinerilor jucători din academie.

Reacția lui Cristi Chivu după Bologna – Inter 3-3

Imediat după încheierea partidei de la Bologna, din , Cristi Chivu a părut nerăbdător să plece în vacanță. Conferința sa de presă a durat doar 4 minute și chiar a glumit cu jurnaliștii prezenți în momentul în care a fost întrebat dacă Inter este capabilă să câștige trofee și în următorii ani.

”Nu pot prezice viitorul, dar suntem mulțumiți de acest sezon în care am ridicat două trofee. Acum ne bucurăm de vacanță. Voi nu o veți face pentru că va trebui să urmăriți Cupa Mondială (n.r. – râde)”, a declarat Chivu, conform .

Și-a lăudat tinerii jucători

Inter a realizat eventul în acest sezon, iar acest lucru i-a permis lui Cristi Chivu ca la întâlnirea cu Bologna să-l titularizeze în banda stângă pe Andy Diouf, jucător care nu a evoluat prea mult, și le-a dat minute pe final și tinerilor Matteo Cocchi și Luka Topalovic.

”Să o luăm încet cu tinerii, totul se schimbă de la sub 23 de ani la prima echipă. Suntem fericiți pentru că Cocchi și Mosconi au fost cu noi de la început, dar e nevoie de curaj să-i aducem și să-i lăsăm să joace. Mă bucur pentru Topalovic, dar și pentru Diouf, care a lucrat întotdeauna cu noi și poate merita mai mult, dar asta e viața și sunt sigur că va avea un viitor grozav.

Diouf are curajul să iasă și să joace unu la unu, vede poarta și are curaj, este bun la a pasa mingea și este un adevărat vitezist. Suntem mulțumiți de progresul lui. Drumul este lung, dar a dovedit că este demn de Inter”, a mai spus Chivu.

Chivu, antrenorul sezonului în Serie A

Privit cu mult scepticism în vară când a fost numit pe banca lui Inter în locul lui Simone Inzaghi, Cristi Chivu a dovedit că a meritat din plin încrederea clubului și a reușit să câștige încă din primul său an titlul în Serie A și Cupa Italiei.

Pentru performanțele realizate la cârma ”nerazzurrilor”, românul a fost . Premiul i-a fost înmânat chiar înainte de startul meciului de la Bologna.