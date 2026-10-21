Sport

Cristi Chivu, confruntat direct! Cum a „fentat” o întrebare extrem de delicată: „Nu înțeleg”. Toate racțiile românului din timpul meciului cu Șahtior. Update

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.10.2026 | 22:09
Cristi Chivu confruntat direct Cum a fentat o intrebare extrem de delicata Nu inteleg Toate ractiile romanului din timpul meciului cu Sahtior Update
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Cristi Chivu, confruntat înainte de Inter - Șahtior din Champions League. Foto: Profimedia
Cristi Chivu, pus în mare dificultate chiar înainte de Inter Milano - Șahtior Donetsk din Champions League! Cum a răspuns când a fost întrebat despre schimbarea portarului
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Cristi Chivu (45 de ani) a fost întrebat direct înaintea meciului Inter Milano – Șahtior Donetsk de miercuri seară din etapa a treia a fazei principale din Champions League de ce continuă să îl titularizeze în poartă pe Josep Martinez, chiar dacă goalkeeper-ul spaniol a tot făcut gafe mari în ultima perioadă, mai ales în această competiție, în momente cheie.

UPDATE: Cristi Chivu ia în calcul o schimbare tactică după primele 20 de minute

După 20 de minute în care echipa sa a controlat jocul, însă nu a reușit să-și creeze foarte multe ocazii, Cristi Chivu a fost văzut mergând spre bancă, unde a discutat cu colaboratorii săi timp de mai multe secunde. Românul și-a exprimat ideile gesticulând vioi și a căutat soluțiile alături de stafful său.

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Ce a spus Cristi Chivu despre portarul Josep Martinez înainte de Inter – Șahtior din Champions League

Antrenorul român a ales să „dribleze” elegant întrebarea și s-a rezumat la a sublinia că Martinez este în continuare portarul titular al lui Inter, astfel încât se poate spune că tehnicianul a luat deja decizia din acest punct de vedere. Pe de altă parte însă, Chivu a transmis cu această ocazie și că urmează să îi ofere anumite șanse și portarului de rezervă, Provedel, fost la Lazio.

„După două înfrângeri, suntem obligați să câștigăm, mai ales că jucăm acasă. Trebuie să redescoperim acea determinare de a câștiga în Liga Campionilor. De ce din nou Martinez? Nu înțeleg. Este portarul titular al lui Inter. Pe viitor îi vom da șanse și lui Provedel să joace”, a spus Cristi Chivu pentru Prime Video, citat de tuttomercatoweb.com. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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