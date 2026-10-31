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Cristi Chivu, în corzi după ce a fost contrat în direct de Walter Zenga după Milan – Inter 3-1: „Nu e ușor”

Gabriel-Alexandru Ioniță
01.11.2026 | 00:55
Cristi Chivu in corzi dupa ce a fost contrat in direct de Walter Zenga dupa Milan Inter 31 Nu e usor
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Cristi Chivu, contrat în direct de Walter Zenga după Milan - Inter 3-1. Foto: Profimedia
Cristi Chivu, pus în dificultate în direct de Walter Zenga după Milan - Inter 3-1: „Nu mai reușești asta”. Răspunsul antrenorului român: „Nu e ușor”
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La finalul meciului Milan – Inter 3-1, Cristi Chivu a pus în principiu acest eșec din „Derby della Madonnina” pe seama problemelor de lot, dând detalii foarte exacte despre situațiile medicale ale unor jucători importanți. De asemenea, antrenorul român a admis că într-adevăr echipa lui a intrat foarte modest în această partidă.

Cum a explicat Cristi Chivu înfrângerea din Milan – Inter 3-1

Pe de altă parte însă, a existat o perioadă în care Inter putea reveni, dar nu a făcut-o, iar ulterior a mai primit un gol, iar Chivu nu a putut explica această chestiune altfel decât prin inspirația lui Maignan. „(n.r. Cât doare să pierzi acest meci?) Au. Să pierzi un derby în care te așteptai la ceva bun, pentru sezonul pe care trebuie să îl faci. Am avut mari probleme de lot. Am încercat să recuperăm jucătorii cu probleme. Am început prost, am făcut cadouri, dar am revenit, la 1-2 puteam egala, dar Maignan a făcut o mare paradă. Ne așteptam să ne descurcăm mai bine. Trebuia să ne descurcăm mai bine, ca dăruire, determinare. Trebuie să dăm pagina pentru că vine alt meci important.

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Am fost constrânși să schimbăm. Pio nu s-a simțit bine, Bonny a vomitat toată noaptea, a avut febră până la 3 după-amiază. Am văzut însă și lucruri bune, când am jucat rapid. Puteam face 2-2, dar avem și câteva lucruri de care suntem vinovați. Trebuie să recuperăm răutatea în joc”, a spus Cristi Chivu pentru Sky Sport la finalul meciului de pe „San Siro”.

În continuare, într-o reacție pentru DAZN, antrenorul Interului a furnizat și mai multe detalii despre problemele medicale din ultimele zile din interiorul lotului de jucători: „Am avut jucători cu un virus intestinal. Le-am permis adversarilor prea multe acțiuni. Bonny abia la 4 după-amiaza era apt, Pio și el cu probleme, Provedel cu probleme. Am încercat să revenim. Am riscat și i-am băgat pe Pio și pe Bonny pe final, dar nu a fost ceea ce ne așteptam”. 

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Ce i-a reproșat Walter Zenga lui Cristi Chivu și cum a răspuns românul

Imediat după, fostul mare portar Walter Zenga, prezent în studio, a ținut să îi spună lui Chivu că etapa trecută, pe terenul celor de la Venezia, Inter nu a avut probleme mari de lot, iar jocul tot a arătat destul de rău: „Ultimele două meciuri, de la Venezia și cel de acum, au ceva în comun. Echipa nu mai domină ca înainte. Astăzi, alegerile au fost din cauza problemelor medicale, dar la Venezia nu au existat aceste probleme. Nu mai reușești să fii dominant”. 

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Iar antrenorul lui Inter a răspuns în felul următor: „Nu e ușor să joci mereu bine la trei zile și după un titlu câștigat. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, nu e totul de dat la o parte. Ne recuperăm răutatea. Ridicăm nivelul de atenție și cred că așa vom reveni la nivelul așteptat”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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