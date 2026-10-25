Cristi Chivu, copleșit de emoții la finalul ”thriller-ului” Inter – Fiorentina 2-1. Nota primită de român

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, grație a golurilor marcate în prelungiri. Formația lui Cristi Chivu a rămas lider în Serie A, după succesul spectaculos în fața echipei lui Radu Drăgușin.

Echipa lui Cristi Chivu a fost criticată după ”thriller-ul” contra Fiorentinei, 2-1

Inter a dominat partida, dar scorul a fost deschis de Fiorentina. Alex Gimenez a șutat puternic, în vinclul porții lui Provedel, și l-a învins pe portarul ”nerazzurrilor”. Totuși, echipa lui Cristi Chivu a continuat să pună presiune pe defensiva ”viola”, iar golul a venit în minutul 90, când Marcus Thuram a tras, din afara careului, la nivelul solului.

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Gazdele au obținut un penalty în minutul 90+6, iar Piotr Zielinski a șutat puternic, în colțul stâng al porții. Deși De Gea a ghicit locul execuției, nu a putut opri drumul mingii spre gol. Inter s-a impus și a rămas lider în Serie A, la egalitate de puncte cu Lazio: 22.

a urmărit cu atenție derby-ul românilor din Italia, iar prestația lui Inter a fost criticată pentru lipsa de eficiență în atac: ”Inter intenționând să crească și mai mult ritmul. Precizia lor a avut de suferit, echipa lui Chivu plasându-se în jumătatea adversă, dar o singură dată executând un șut periculos”.

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7 este nota primită de Cristi Chivu pentru meciul Inter – Fiorentina 2-1, potrivit

Cristi Chivu, copleșit de emoții în finalul meciului cu Fiorentina

pe ”Giuseppe Meazza”, iar nici Cristi Chivu nu a scăpat de ele. Tehnicianul român a fost zărit de camerele TV în momentul execuției penalty-ului. Acesta stătea la marginea spațiului tehnic, pe vine. Chivu nu a putut să urmărească penalty-ul și nici nu a sărbătorit reușita. Antrenorul, cuprins de emoții, a rămas pe loc și a băut apă, fiind vizibil tulburat de cele întâmplate pe parcursul partidei.

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Imediat după ce colegii lui Radu Drăgușin au pus mingea la mijlocul terenului, Cristi Chivu a părăsit spațiul tehnic și a folosit toată energia rămasă pentru a le oferi indicații jucătorilor săi. În ultimele 2 minute rămase din joc, ”nerazzurrii” i-au ținut departe pe jucătorii lui Paolo Vanoli de propria poartă și Inter și-a adjudecat victoria.