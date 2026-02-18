Cristi Chivu, criticat de suporterii lui Inter după golul superb înscris de Bodo Glimt. „Trebuie să își asume responsabilitatea”. Ce i-au reproșat, de fapt. Video

ADVERTISEMENT

Echipa lui Cristi Chivu a primit o lovitură în meciul cu Bodo Glimt, din play-off-ul UEFA Champions League. Formația antrenorului român s-a văzut rapid condusă. Norvegienii au deschis scorul după o fază superbă. Internauții l-au taxat pe tehnician prin intermediul rețelelor de socializare.

Inter, surprinsă de Bodo Glimt în Champions League. Norvegienii au înscris un gol superb

. Atacanții lui Cristi Chivu nu au fost inspirați la finalizare. În minutul 20, nordicii au dat lovitura. Echipa din Norvegia a deschis scorul după o fază spectaculoasă, construită în mare viteză.

Jucătorii celor de la Bodo Glimt au făcut șah-mat defensiva lui Cristi Chivu. După o serie de pase rapide, Hogh a reușit să îl găsească pe colegul său Fet cu călcâiul. Ajuns într-o poziție ideală de finalizare, atacantul l-a învins pe Sommer, portarul lui Inter, cu un șut bine plasat. Vezi video.

Ce au scris fanii lui Inter pe social media după golul înscris de Bodo Glimt. Cristi Chivu, găsit vinovat

după golul înscris de Bodo. Internauții au declanșat un val de critici la adresa antrenorului român. Acesta a fost taxat pentru felul în care a alcătuit echipa de start. Mai mult, suporterii spun că tehnicianul este responsabil pentru începutul dezastruos de meci.

„Poate că până la urmă o câștigăm, dar până când vom continua cu această atitudine de echipă mică? Mereu la așteptare, mereu cu teamă. Și cu Juventus am făcut la fel înainte de eliminare. Ajunge cu frica, Chivu”.

„Chivu a văzut meciurile lui Bodo? Ce a fost în mintea lui?”.

„Chivu a preluat Interul când era o echipă extrem de bine organizată și disciplinată în joc, iar acum pare că joacă la întâmplare”.

„Și Chivu a vrut să revadă golul”.

„Chivu trebuie să își asume responsabilitatea pentru ce a făcut Bodo Glimt pe teren”.

Se pare că marea nemulțumire a fanilor lui Inter este legată de felul în care Cristi Chivu a creionat primul 11. Antrenorul român a mizat în continuare pe o formulă de start cu cinci jucători ofensivi. În plus, nici banca de rezerve nu este una prea solidă.