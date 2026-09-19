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Italienii au observat o problemă mare la formația antrenată de Cristi Chivu, iar românul se vede nevoit să găsească o soluție pentru campioana din Serie A. Inter a fost condusă cu 2-0 în fiecare dintre ultimele 4 meciuri, iar acest lucru nu poate fi decât un semnal uriaș de alarmă pentru antrenorul român.

Cristi Chivu, probleme mari la Inter Milano! Campioana Italiei pornește toate meciurile de la 0-2

Interul lui Cristi Chivu pare că are o problemă majoră în ceea ce privește concentrarea din prima parte a meciului. În toate dintre ultimele 4 meciuri, Napoli, Real Madrid, Udinese și AS Roma au avut două goluri avantaj în fața milanezilor până când aceștia au izbutit să înscrie primul gol.

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Dacă în meciurile cu Napoli și Udinese formația lui Chivu a reușit să facă remontadă și să obțină cele trei puncte, cu Real Madrid a fost mult mai dificil, iar madrilenii au câștigat în cele din urmă cu 2-1. Nici cu AS Roma nu a fost mai ușor, întrucât „capitolini” sunt în mare formă. Totuși, din repriza secundă. În acest moment, Inter se află pe locul secund, la egalitate de puncte cu adversarii din această etapă, dar cu un golaveraj mai slab, având cel mai bun atac al campionatului, dar și una dintre cele mai slabe defensive.

Ce au scris italienii despre Cristi Chivu și ce notă a primit românul

Imediat după meci, italienii l-au luat la rost pe Cristi Chivu. Jurnaliștii din „Peninsulă” consideră că este inacceptabil ca echipa campioană din Serie A, campionat cunoscut în trecut pentru defensiva riguroasă, să fie condusă cu 2-0 în patru meciuri consecutive, indiferent că în trei dintre ele a reușit în cele din urmă să obțină un rezultat pozitiv.

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„Echipa sa, Inter Milano, are o problemă majoră în abordarea meciurilor, iar antrenorul are datoria de a găsi o soluție cât mai rapid. Este inacceptabil ca formația campioană din Serie A să fie mereu obligată să înceapă meciurile de la un deficit de două goluri”, au scris cei de la , care i-au dat nota 5.5. Această notă a fost cea mai mică de la Inter Milano, iar alături de Chivu au mai primit-o fotbaliști precum Dimarco, Curtis Jones, Barella, Bastoni, Akanji și Bisseck. Cele mai mari note le-au primit Lautaro Martinez și Manu Kone (nota 8), ambii autorii unor „duble”.