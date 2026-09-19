Sport

Cristi Chivu, luat la rost după AS Roma – Inter 2-2: „Este inacceptabil pentru campioana Italiei!” Ce notă a primit antrenorul român

Interul lui Cristi Chivu a revenit din nou de la un deficit de două goluri, doar că de această dată nu a mai reușit să obțină toate cele trei puncte. Ce au scris italienii după 2-2 contra AS Roma
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 22:05
Cristi Chivu luat la rost dupa AS Roma Inter 22 Este inacceptabil pentru campioana Italiei Ce nota a primit antrenorul roman
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Ce notă a primti Cristi Chivu după al patrulea meci consecutiv în care Inter este condusă la două goluri diferență. Foto: Hepta.ro
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Italienii au observat o problemă mare la formația antrenată de Cristi Chivu, iar românul se vede nevoit să găsească o soluție pentru campioana din Serie A. Inter a fost condusă cu 2-0 în fiecare dintre ultimele 4 meciuri, iar acest lucru nu poate fi decât un semnal uriaș de alarmă pentru antrenorul român.

Cristi Chivu, probleme mari la Inter Milano! Campioana Italiei pornește toate meciurile de la 0-2

Interul lui Cristi Chivu pare că are o problemă majoră în ceea ce privește concentrarea din prima parte a meciului. În toate dintre ultimele 4 meciuri, „nerazzurri” au pornit de la scorul de 0-2. Napoli, Real Madrid, Udinese și AS Roma au avut două goluri avantaj în fața milanezilor până când aceștia au izbutit să înscrie primul gol.

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Dacă în meciurile cu Napoli și Udinese formația lui Chivu a reușit să facă remontadă și să obțină cele trei puncte, cu Real Madrid a fost mult mai dificil, iar madrilenii au câștigat în cele din urmă cu 2-1. Nici cu AS Roma nu a fost mai ușor, întrucât „capitolini” sunt în mare formă. Totuși, formația lui Chivu a obținut o remiză după cele două goluri ale lui Lautaro Martinez din repriza secundă. În acest moment, Inter se află pe locul secund, la egalitate de puncte cu adversarii din această etapă, dar cu un golaveraj mai slab, având cel mai bun atac al campionatului, dar și una dintre cele mai slabe defensive.

Ce au scris italienii despre Cristi Chivu și ce notă a primit românul

Imediat după meci, italienii l-au luat la rost pe Cristi Chivu. Jurnaliștii din „Peninsulă” consideră că este inacceptabil ca echipa campioană din Serie A, campionat cunoscut în trecut pentru defensiva riguroasă, să fie condusă cu 2-0 în patru meciuri consecutive, indiferent că în trei dintre ele a reușit în cele din urmă să obțină un rezultat pozitiv.

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„Echipa sa, Inter Milano, are o problemă majoră în abordarea meciurilor, iar antrenorul are datoria de a găsi o soluție cât mai rapid. Este inacceptabil ca formația campioană din Serie A să fie mereu obligată să înceapă meciurile de la un deficit de două goluri”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com, care i-au dat nota 5.5. Această notă a fost cea mai mică de la Inter Milano, iar alături de Chivu au mai primit-o fotbaliști precum Dimarco, Curtis Jones, Barella, Bastoni, Akanji și Bisseck. Cele mai mari note le-au primit Lautaro Martinez și Manu Kone (nota 8), ambii autorii unor „duble”.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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