Cristi Chivu, criticat în premieră în presa din Italia: „Parma se află la o răscruce de drumuri”

Cristi Chivu a fost pus sub lupă de presa din Italia. Jurnaliștii locali nu au văzut cu ochi buni ultimul rezultat înregistrat de Parma.

Primele critici pentru Cristi Chivu în Italia: „Este nevoie de puncte și de concretețe”

Cristi Chivu a debutat cu dreptul pe banca Parmei. după care a venit și primul eșec. Înfrângerea de la Udinese, scor 0-1, nu le-a picat bine jurnaliștilor locali. După 27 de etape, echipa la care evoluează Dennis Man și Valentin Mihăilă este pe locul 17, cu 23 de puncte, la o lungime deasupra liniei roșii.

În următoarea etapă, „cruciații” vor primi vizita celor de la AC Torino. Meciul de pe „Ennio Tardini” este programat sâmbătă, 8 martie, de la ora 16:00.

„Motivul pentru care l-au adus pe Chivu este să le limpezească jucătorilor capetele și să încălzească picioarele (precum și inimile) celei mai tinere echipe din ligă. Dar CC este un tip pragmatic, știe și el că punctele încep să cântărească.

Chivu are idei, însă avem nevoie de substanță. Parma se află la o răscruce de drumuri și depinde mult de intențiile sale pentru a evita abisul. Altfel se va întoarce acolo unde a căzut în 2021”, scriu jurnaliștii de la , care i-a atras atenția tehnicianului român că de acum „este nevoie de puncte și de concretețe”.

În ciuda criticilor, Cristi Chivu nu are de ce să își facă griji deocamdată. Fostul căpitan al naționalei României are un contract valabil pe un an și jumătate cu Parma. Semn că șefii „cruciaților” au încredere în antrenor chiar și dacă echipa retrogradează.

Chivu e lăudat de un fost antrenor al Parmei: „A fost mai practic”

Franco Colomba, fost antrenor al Parmei, a lăudat stilul lui Cristi Chivu. Italianul a dezvăluit care sunt plusurile românului în comparație cu fostul tehnician Fabio Pecchia.

„Parma lui Pecchia a arătat de multe ori peste posibilitățile sale reale. Chivu a fost mai practic, iar când schimbi antrenorul asta trebuie să se întâmple. Nu toate meciurile vor fi de succes, dar în cele în care trebuie să se salveze trebuie să accepte să joace mai puțin frumos, dar mai concret”, a transmis Franco Colomba, citat de forzaparma.it.