Cristi Chivu, cu ochii pe Liverpool! După Curtis Jones, Inter dorește un alt star al „cormoranilor”

ADVERTISEMENT

Inter dorește să își întărească lotul înainte de noul sezon din Serie A, iar „nerazzurrii” negociază în această perioadă cu Liverpool pentru transferul mijlocașului Curtis Jones. Englezul nu este însă singurul fotbalist pe care Cristi Chivu (45 de ani) îl dorește de la gruparea din Premier League. Inter este interesată și de internaționalul italian Federico Chiesa (28 de ani).

Federico Chiesa, pe lista Interului

Liverpool l-a transferat pe Federico Chiesa în 2024, însă mutarea nu s-a dovedit a fi una inspirată pentru „cormorani”, deoarece fotbalistul a evoluat foarte puțin sub comanda fostului antrenor Arne Slot. Acesta a strâns 50 de prezențe în toate competițiile, dar media minutelor jucate este de aproximativ 25 per meci. Italianul mai are contract cu Liverpool până în 2028, dar ar putea să plece în această vară, iar Interul lui Cristi Chivu este interesat de transfer.

ADVERTISEMENT

Totul a fost dezvăluit de . , fotbalist pe care Cristi Chivu îl dorește pentru a întări linia de mijloc. .

Ce transferuri a efectuat Inter în această vară

Inter a renunțat în această vară la Stefan de Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi și Matteo Darmian, ale căror contracte nu au fost prelungite, iar „nerazzurrii” au vândut trei fotbaliști: Denzel Dumfries (la Real Madrid), Sebastiano Esposito (la Cagliari) și Franco Carboni (la Parma). La capitolul achiziții, echipa pregătită de Cristi Chivu a bifat până acum patru mutări.

ADVERTISEMENT

Inter a plătit 23 de milioane de euro celor de la Club Brugge pentru a-l readuce la echipă pe mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic și l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji de la Manchester City pentru 15 milioane. De asemenea, John Stones a sosit la echipă din postura de jucător liber, iar „nerazzurrii” au achitat 3 milioane de euro celor de la Lazio în schimbul portarului Ivan Provedel.