Sport

Cristi Chivu, cu ochii pe Liverpool! După Curtis Jones, Inter dorește un alt star al „cormoranilor”

Inter negociază cu Liverpool pentru transferul lui Curtis Jones, însă echipa lui Cristi Chivu dorește și un alt fotbalist din lotul englezilor. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
02.08.2026 | 06:15
Cristi Chivu cu ochii pe Liverpool Dupa Curtis Jones Inter doreste un alt star al cormoranilor
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Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), este interesată de transferul lui Federico Chiesa (28 de ani). FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Inter dorește să își întărească lotul înainte de noul sezon din Serie A, iar „nerazzurrii” negociază în această perioadă cu Liverpool pentru transferul mijlocașului Curtis Jones. Englezul nu este însă singurul fotbalist pe care Cristi Chivu (45 de ani) îl dorește de la gruparea din Premier League. Inter este interesată și de internaționalul italian Federico Chiesa (28 de ani).

Federico Chiesa, pe lista Interului

Liverpool l-a transferat pe Federico Chiesa în 2024, însă mutarea nu s-a dovedit a fi una inspirată pentru „cormorani”, deoarece fotbalistul a evoluat foarte puțin sub comanda fostului antrenor Arne Slot. Acesta a strâns 50 de prezențe în toate competițiile, dar media minutelor jucate este de aproximativ 25 per meci. Italianul mai are contract cu Liverpool până în 2028, dar ar putea să plece în această vară, iar Interul lui Cristi Chivu este interesat de transfer.

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Totul a fost dezvăluit de presa din Italia. Șefii Interului discută în aceste zile cu gruparea engleză pentru un transfer al lui Curtis Jones, fotbalist pe care Cristi Chivu îl dorește pentru a întări linia de mijloc. Antrenorul român a vorbit despre transferuri după meciul amical disputat contra lui Manchester City în Asia.

Ce transferuri a efectuat Inter în această vară

Inter a renunțat în această vară la Stefan de Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi și Matteo Darmian, ale căror contracte nu au fost prelungite, iar „nerazzurrii” au vândut trei fotbaliști: Denzel Dumfries (la Real Madrid), Sebastiano Esposito (la Cagliari) și Franco Carboni (la Parma). La capitolul achiziții, echipa pregătită de Cristi Chivu a bifat până acum patru mutări.

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Inter a plătit 23 de milioane de euro celor de la Club Brugge pentru a-l readuce la echipă pe mijlocașul sârb Aleksandar Stankovic și l-a transferat definitiv pe Manuel Akanji de la Manchester City pentru 15 milioane. De asemenea, John Stones a sosit la echipă din postura de jucător liber, iar „nerazzurrii” au achitat 3 milioane de euro celor de la Lazio în schimbul portarului Ivan Provedel.

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