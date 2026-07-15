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Cristi Chivu, cu ochii pe semifinala Anglia – Argentina! Ce jucători urmărește antrenorul Interului după ce fotbalistul de 25 de milioane de euro a picat vizita medicală

Doi dintre jucătorii care ar putea fi pe teren în semifinala Cupei Mondiale, Anglia - Argentina, sunt pe lista Interului. Pe cine va urmări Cristi Chivu.
Bogdan Mariș
15.07.2026 | 12:35
Cristi Chivu cu ochii pe semifinala Anglia Argentina Ce jucatori urmareste antrenorul Interului dupa ce fotbalistul de 25 de milioane de euro a picat vizita medicala
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Cristi Chivu (45 de ani) va urmări cu mare atenție partida Anglia - Argentina de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Inter l-a pierdut în această vară pe Denzel Dumfries, care s-a transferat la Real Madrid, iar milanezii au nevoie de un înlocuitor. Echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) era pe cale să-l transfere pe Anan Khalaili, coechipierul lui Darius Olaru de la Union Saint-Gilloise, însă mutarea a căzut, iar „nerazzurrii” s-au reorientat spre alți jucători.

Cristi Chivu, cu ochii pe semifinala Anglia – Argentina. Va urmări două ținte ale Interului

După ce transferul lui Khalaili a căzut, din cauza faptului că fotbalistul israelian nu a trecut vizita medicală, Inter a luat în considerare varianta Guela Doue, însă după primele discuții cu Strasbourg, mutarea pare dificil de realizat. Conform Gazzetta dello Sport, francezii solicită o sumă destul de mare, mult peste 30 de milioane de euro, iar fotbalistul nu ar îndeplini toate cerințele lui Cristi Chivu.

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În acest context, „nerazzurrii” sunt nevoiți să se reorienteze din nou, iar pe listă se află doi fotbaliști care se vor înfrunta în a doua semifinală a Cupei Mondiale, Anglia – Argentina. Este vorba despre Djed Spence, fostul coleg al lui Radu Drăgușin de la Tottenham, și Nahuel Molina, fundașul lui Atletico Madrid. Ambii jucători au experiență în fotbalul italian: Spence a jucat la Genoa în 2024, iar Molina a evoluat timp de două sezoane la Udinese.

Molina (28 de ani) a evoluat în 5 jocuri pentru Argentina la turneul final, fiind titular în toate jocurile din faza eliminatorie. De cealaltă parte, Spence (25 de ani) a jucat în toate cele 6 partide ale Angliei, de două ori din postura de titular. Transferul englezului pare mai dificil de realizat, deoarece acesta este mai tânăr și are contract cu Tottenham până în 2029. Înțelegerea lui Molina cu Atletico expiră în vara anului viitor. Evident, Cristi Chivu va urmări cu atenție și evoluția lui Lautaro Martinez, căpitanul Interului, care a scăpat de eliminare pe finalul meciului cu Elveția din sferturi.

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Colegul lui Darius Olaru a ratat transferul la Inter. Fotbalistul de 25 de milioane de euro nu a trecut vizita medicală

Inter s-a înțeles cu Royale Union Saint-Gilloise, formația care l-a transferat în această vară pe Darius Olaru, pentru fotbalistul israelian Anan Khalaili. „Nerazzurrii” urmau să plătească 25 de milioane de euro în schimbul său, însă mutarea a căzut cu puțin timp înainte de a se oficializa. Fotbalistul nu a trecut examenele medicale amănunțite realizate de Comitetul Olimpic Italian (CONI).

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„Ajunseserăm la un acord cu Union St. Gilloise pentru transferul jucătorului, însă acesta nu a trecut vizita medicală. Nu pot oferi detalii din motive de confidențialitate, dar în Italia există reglementări stricte. Situația nu depinde de noi, ci este o decizie a CONI. Acum trebuie să ne gândim la o posibilă alternativă”, a declarat președintele Interului, Giuseppe Marotta, conform presei din Italia.

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