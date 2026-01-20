Cristi Chivu dă vina pe ghinion după Inter – Arsenal 1-3! Ce spune despre calificarea mai departe în Champions League: „Acceptăm și un play-off”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Concluziile lui Cristi Chivu după Inter – Arsenal 1-3 în Champions League: românul a invocat lipsa de șansă

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu cu Arsenal, scor 1-3, în etapa a șaptea a fazei principale din Champions League. După acest eșec, echipa din Serie A a picat pe locul 9 în clasament, la doar un punct însă sub linia calificării directe în optimile de finală. Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a ajuns la trei înfrângeri consecutive în această competiție, iar în ultima rundă are de jucat în deplasare cu Borussia Dortmund.

Concluziile lui Cristi Chivu după Inter – Arsenal 1-3 în Champions League: românul a invocat lipsa de șansă

a spus că, cu puțin noroc, echipa lui ar fi putut marca în prima repriză, când scorul era încă 1-1, iar atunci soarta jocului ar fi putut să fie alta. De asemenea, antrenorul român a invocat lipsa de șansă și când a venit vorba despre golul primit de jucătorii lui în urma unui corner.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre calculele pe care le are înaintea ultimei etape, a spus că în viziunea sa nu ar fi o tragedie nici dacă Inter ar rata calificarea directă în optimile de finală și ar fi nevoită în schimb să dispute acel play-off pentru a ajunge acolo.

„Au fost mai rapizi, prin ocuparea terenului, atacarea liniilor în viteză, mingea a doua, au fost puternici la dueluri. Am jucat bine în prima parte, la 1-1 puteam marca, asta nu înseamnă că am fi câștigat. Au fost momente, ghinion la golul primit din corner. În partea a doua, ei au ridicat nivelul de acțiune. Am avut probleme să ne creăm ocazii.

ADVERTISEMENT

Să așteptăm și să vedem dacă ne ajunge o victorie (n.r. la Dortmund, în ultima etapă). Acceptăm și un play-off, nu e problemă. Este dezamăgirea că din cele trei eșecuri puteam face puncte, mai ales cu Atletico și Liverpool, nu neapărat astăzi.

ADVERTISEMENT

Să fi jucat cu Atletico și Liverpool așa ca astăzi, am fi făcut puncte. Simt că echipa a crescut. Putem juca împotriva oricui, dar e greu cu Trossard și Saka. Rămân curajos și optimist, bucuros de cum am crescut”, a spus Cristi Chivu pentru Sky după Inter – Arsenal 1-3, citat de