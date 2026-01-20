Sport

Cristi Chivu dă vina pe ghinion după Inter – Arsenal 1-3! Ce spune despre calificarea mai departe în Champions League: „Acceptăm și un play-off”

Prima reacție a lui Cristi Chivu după Inter - Arsenal 1-3 în Champions League! Ce a spus despre șansele de calificare mai departe
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.01.2026 | 00:45
Cristi Chivu da vina pe ghinion dupa Inter Arsenal 13 Ce spune despre calificarea mai departe in Champions League Acceptam si un playoff
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, prima reacție după Inter - Arsenal 1-3. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu cu Arsenal, scor 1-3, în etapa a șaptea a fazei principale din Champions League. După acest eșec, echipa din Serie A a picat pe locul 9 în clasament, la doar un punct însă sub linia calificării directe în optimile de finală. Gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a ajuns la trei înfrângeri consecutive în această competiție, iar în ultima rundă are de jucat în deplasare cu Borussia Dortmund.

Concluziile lui Cristi Chivu după Inter – Arsenal 1-3 în Champions League: românul a invocat lipsa de șansă

La finalul meciului cu Arsenal, Chivu a spus că, cu puțin noroc, echipa lui ar fi putut marca în prima repriză, când scorul era încă 1-1, iar atunci soarta jocului ar fi putut să fie alta. De asemenea, antrenorul român a invocat lipsa de șansă și când a venit vorba despre golul primit de jucătorii lui în urma unui corner.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre calculele pe care le are înaintea ultimei etape, Cristi Chivu a spus că în viziunea sa nu ar fi o tragedie nici dacă Inter ar rata calificarea directă în optimile de finală și ar fi nevoită în schimb să dispute acel play-off pentru a ajunge acolo.

„Au fost mai rapizi, prin ocuparea terenului, atacarea liniilor în viteză, mingea a doua, au fost puternici la dueluri. Am jucat bine în prima parte, la 1-1 puteam marca, asta nu înseamnă că am fi câștigat. Au fost momente, ghinion la golul primit din corner. În partea a doua, ei au ridicat nivelul de acțiune. Am avut probleme să ne creăm ocazii.

ADVERTISEMENT
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă...
Digi24.ro
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

Să așteptăm și să vedem dacă ne ajunge o victorie (n.r. la Dortmund, în ultima etapă). Acceptăm și un play-off, nu e problemă. Este dezamăgirea că din cele trei eșecuri puteam face puncte, mai ales cu Atletico și Liverpool, nu neapărat astăzi.

ADVERTISEMENT
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să...
Digisport.ro
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”

Să fi jucat cu Atletico și Liverpool așa ca astăzi, am fi făcut puncte. Simt că echipa a crescut. Putem juca împotriva oricui, dar e greu cu Trossard și Saka. Rămân curajos și optimist, bucuros de cum am crescut”, a spus Cristi Chivu pentru Sky după Inter – Arsenal 1-3, citat de tuttomercatoweb.com. 

Champions League, etapa 7. Inter – Arsenal 1-3. Real Madrid s-a distrat cu...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Inter – Arsenal 1-3. Real Madrid s-a distrat cu AS Monaco! Toate rezultatele serii
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui...
Fanatik
Germania ia în calcul să nu meargă la Cupa Mondială din cauza lui Donald Trump! Și alte naționale europene ar putea boicota turneul final
Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului...
Fanatik
Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului cu FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Becali i-a făcut lui Moruțan exact aceeași ofertă ca Șucu! Ce salariu va...
iamsport.ro
Becali i-a făcut lui Moruțan exact aceeași ofertă ca Șucu! Ce salariu va câștiga, de fapt, la Rapid fostul jucător al FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!