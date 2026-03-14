Cristi Chivu, dat afară în Inter Milano – Atalanta! Antrenorul român, eliminat după o criză de nervi pe marginea terenului. Video

Cristian Chivu a fost eliminat pentru prima dată de când este antrenor la Inter Milano. Tehnicianul a făcut o criză de nervi la marginea terenului și nu a fost iertat de arbitru
Cristian Măciucă
14.03.2026 | 17:56
Cristi Chivu nu a terminat pe banca tehnică meciul dintre Inter Milano și Atalanta, din etapa a 29-a din Serie A. Antrenorul român și-a pierdut cumpătul și a fost eliminat pentu prima dată de când îi pregătește pe „nerazzurri”.

Cristi Chivu, eliminat în Inter – Atlanta

Nervii lui Cristi Chivu au cedat în finalul meciului de pe „Giuseppe Meazza”. Nemulțumit de deciziile arbitrului, antrenorul român a protestat vehement și a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite la aceeași fază. Chivu a clacat după faza din minutul 83, când Atalanta a marcat golul de 1-1 prin Krstovic.

Atacantul trupei din Bergamo l-a învins pe Sommer, deși Inter a cerut fault în atac la Denzel Dumfries. „Centralul” Gianluca Manganiello n-a băgat în seamă protestele „nerazurrilor” și a validat golul oaspeților. Nici măcar VAR-ul nu a intervenit să schimbe decizia lui Manganiello. Văzând decizia arbitrilor, Cristi Chivu a turbat pe marginea terenului. Mai întâi, românul a primit doar galben de la „centralul” în vârstă de 44 de ani. Chivu nu s-a potolit însă cu protestele și a fost eliminat. – vezi video

Arbitrajul de la Inter – Atalanta a continuat să fie contestat cu vehemență și după ce Cristi Chivu a fost trimis în tribune. Gazdele au solicitat penalty după un presupus fault comis de Atalanta în propriul careu. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue. Pentru cartonașul roșu primit în partida cu Atalanta, Cristi Chivu va fi suspendat cel puțin o etapă. Următorul meci al lui Inter în Serie A este pe „Artemio Franchi”, cu Fiorentina, duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

Primul cartonaș roșu pentru Chivu la Inter

Cartonașul roșu văzut în meciul cu Atalanta reprezintă prima eliminare din mandatul lui Cristi Chivu la Inter Milano, care a început vara trecută. Cu puțin timp înainte să semneze cu „nerazzurrii”, în luna mai, românul primea cartonaș roșu și la meciul Parma – Napoli, tot pe final, după un penalty anulat la VAR în defavoarea echipei sale de atunci.

Inter, al doilea pas greșit în Serie A

Inter, care a deschis scorul în minutul 26, prin Francesco Esposito, a forțat victoria până la ultimul fluier al arbitrului. Fără Chivu pe bancă în ultimele minute de joc, „nerazurrii” nu au reuști să mai marcheze odată și meciul cu Atalanta s-a terminat nedecis, scor 1-1. A fost al doilea meci la rând în campionat pe care Inter nu îl câștigă.

În runda precedentă, echipa antrenorului român a fost învinsă de AC Milan în „Derby della Madonnina”, scor 0-1. În acest moment, după remiza cu „Zeița”, Inter Milano rămâne lider în Serie A, cu 68 de puncte, cu opt mai multe decât AC Milan. Rivala din oraș n-a jucat însă în etapa cu numărul 29. „Rossonerii” o vor înfrunta pe Lazio, în deplasare, duminică, 15 martie, ora 21:45.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
