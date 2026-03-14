Cristi Chivu, dat afară în Inter Milano – Atalanta! Antrenorul român, eliminat după o criză de nervi pe marginea terenului. Video

Cristi Chivu nu a terminat pe banca tehnică meciul dintre . Antrenorul român și-a pierdut cumpătul și a fost eliminat pentu prima dată de când

Cristi Chivu, eliminat în Inter – Atlanta

Nervii lui Cristi Chivu au cedat în finalul meciului de pe „Giuseppe Meazza”. Nemulțumit de deciziile arbitrului, antrenorul român a protestat vehement și a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite la aceeași fază. Chivu a clacat după faza din minutul 83, când Atalanta a marcat golul de 1-1 prin Krstovic.

Atacantul trupei din Bergamo l-a învins pe Sommer, deși Inter a cerut fault în atac la Denzel Dumfries. „Centralul” Gianluca Manganiello n-a băgat în seamă protestele „nerazurrilor” și a validat golul oaspeților. Nici măcar VAR-ul nu a intervenit să schimbe decizia lui Manganiello. Văzând decizia arbitrilor, Cristi Chivu a turbat pe marginea terenului. Mai întâi, românul a primit doar galben de la „centralul” în vârstă de 44 de ani. Chivu nu s-a potolit însă cu protestele și a fost eliminat. – vezi

Arbitrajul de la Inter – Atalanta a continuat să fie contestat cu vehemență și după ce Cristi Chivu a fost trimis în tribune. Gazdele au solicitat penalty după un presupus fault comis de Atalanta în propriul careu. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue. Pentru cartonașul roșu primit în partida cu Atalanta, Cristi Chivu va fi suspendat cel puțin o etapă. Următorul meci al lui Inter în Serie A este pe „Artemio Franchi”, cu Fiorentina, duminică, 22 martie, de la ora 21:45.

Primul cartonaș roșu pentru Chivu la Inter

Cartonașul roșu văzut în meciul cu Atalanta reprezintă prima eliminare din mandatul lui Cristi Chivu la Inter Milano, care a început vara trecută. Cu puțin timp înainte să semneze cu „nerazzurrii”, în luna mai, românul primea cartonaș roșu și la meciul Parma – Napoli, tot pe final, după un penalty anulat la VAR în defavoarea echipei sale de atunci.

Inter, al doilea pas greșit în Serie A

Inter, care a deschis scorul în minutul 26, prin Francesco Esposito, a forțat victoria până la ultimul fluier al arbitrului. Fără Chivu pe bancă în ultimele minute de joc, „nerazurrii” nu au reuști să mai marcheze odată și meciul cu Atalanta s-a terminat nedecis, scor 1-1. A fost al doilea meci la rând în campionat pe care Inter nu îl câștigă.

În runda precedentă, În acest moment, după remiza cu „Zeița”, Inter Milano rămâne lider în Serie A, cu 68 de puncte, cu opt mai multe decât AC Milan. Rivala din oraș n-a jucat însă în etapa cu numărul 29. „Rossonerii” o vor înfrunta pe Lazio, în deplasare, duminică, 15 martie, ora 21:45.