Cristi Chivu, de neoprit în lupta pentru primul titlu în Seria A! Super-computerul a decis ce șanse are Inter să câștige Scudetto

Inter a reușit o nouă victorie importantă în Seria A. Elevii lui Cristi Chivu s-au impus cu 5-0 în deplasarea de la Sassuolo. În urma acestui rezultat, formația din Milano s-a distanțat la 8 puncte de locul secund.

Super-computerul a decis ce șanse are Inter să câștige Scudetto

După 24 de etape disputate în Seria A, Inter ocupă prima treaptă a clasamentului cu 58 de puncte acumulate. Echipa pregătită de Cristi Chivu pare de neoprit în campionatul italian, competitoarele aflându-se, cu 14 etape înainte de final, la o distanță considerabilă.

Victoria reușită în fața lui Sassuolo a marcat a 5-a partidă la rând în care elevii lui Cristi Chivu s-au impus în Seria A. Dacă Inter parcurge o perioadă foarte bună, același lucru nu se poate spune și despre rivale, acestea pierzând puncte în ultimele runde.

Cum distanța după 24 de etape este de 8 puncte, super-computerul de la a calculat șansele lui Inter Milano la un nou Scudetto în Italia.

Concret, Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, este văzută cu o șansă de 81,74% pentru a pune mâna pe titlu în Seria A. AC Milan are un procent de 13,67%, pe când Napoli, campioana en-titre, are o șansă de doar 2,6%.

Ce a declarat Cristi Chivu despre șansele la Scudetto

Deși Inter este pe val în Seria A, . , antrenorul român a fost întrebat despre șansele la Scudetto, iar răspunsul său a fost clar, anume că momentan se gândește doar la următorul meci și e prea devreme să se discute despre titlu.

Întrebat de un jurnalist DAZN despre șansele la câștigarea Scudetto-ului, Cristi Chivu a fost categoric. „Pentru mine, zero! Mai sunt 14 meciuri de jucat. Avem încă mult de muncă și de demonstrat ce putem”, a declarat tehnicianul, citat de .