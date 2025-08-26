Cristi Chivu, debut entuziasmant cu Inter în Serie A: “M-am bucurat enorm pentru el, dar Torino e echipă de liga a doua la noi!”

Cristi Chivu a avut parte de un debut de vis pe banca lui Inter în Serie A. în prima etapă și s-au instalat pe primul loc în clasament. Dumitru Dragomir l-a lăudat pe Cristi Chivu și, totodată, de la meciul Universitatea Craiova – Petrolul 2-0.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, debut fulminant la Inter. Reacția genială a lui Dumitru Dragomir: „Un gentleman”

, grație succesului obținut de echipa sa, Inter, scor 5-0 pe teren propriu cu Torino. Dumitru Dragomir l-a felicitat pe Chivu, însă a comparat-o pe Torino cu o echipă de liga a doua din România.

De asemenea, „Oracolul din Bălcești” a comentat gestul lui Mirel Rădoi. Antrenorul Universității Craiova a dat cu pumnul în banca de rezerve, după un conflict cu propriii suporteri.

ADVERTISEMENT

„Băi, așa m-am bucurat. Bine, aia e echipă de Divizia B la noi, în România. Totuși, comportamentul lui Chivu și după meci, un gentleman. Bravo, mi-a plăcut. Mă bucur, e un copil deștept care a reușit. Rădoi este un tip elegant, nu știu dacă ar trebui să învețe de la el.

Părerea mea, și Chivu cedează la jigniri nevinovate. Tu zici de mine că sunt hoț. Prin ce dovedești că sunt hoț? M-a prins cineva furând? Nu. Am înșelat pe cineva? Nu. Că zice Marian Ceaușescu… Pe ce se bazează? Este vreo hotărâre judecătorească? Trebuie să fii foarte atent la acuzații.

ADVERTISEMENT

„Rădoi, dacă ești la nivelul ăsta, trebuie să reziști la tăvăleală”

M-am bucurat și pentru Chivu și pentru Rădoi. Eu la început nu am avut o impresie bună despre Rădoi. După mi-am dat seama că vine pe turnantă foarte puternic și am avut dreptate. Dacă ești la nivelul ăsta, trebuie să reziști la tăvăleală. Nu merge altfel.

ADVERTISEMENT

Nevastă-mea îmi spunea. ‘Ce îți mai trebuie, mă, ție?’. I-am spus că asta e viața mea. ‘Promite-mi că nu te mai enervezi’. I-am zis exact ca Rădoi, sunt și eu om. ‘Nu, controlează-te, că nu ești animal’”, au fost comentariile lui Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui DON Mitică”.