Cristi Chivu, decizie fără precedent la Inter! Jucătorii au fost surprinşi

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a luat o decizie la care niciunul dintre fotbaliștii săi nu s-ar fi așteptat înaintea partidei contra lui Como. Antrenorul român i-a băgat în cantonament pe jucători, deși în urmă cu puțin timp dezvăluia că este împotriva acestei practici.

Cristi Chivu, hotărâre surprinzătoare înainte de Inter – Como

Situația în clasamentul din Serie A este una extrem de complicată, întrucât primele șapte echipe sunt despărțite de doar 5 puncte. Inter va întâlni în etapa a 14-a echipa de pe locul al 5-lea, Como, care este la trei puncte în spatele nerazzurrilor.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu face tot posibilul pentru a rămâne în topul clasamentului și tocmai de aceea a apelat la o soluție surprinzătoare pentru jucătorii săi. Deși a declarat că este împotriva cantonamentelor făcute înaintea meciurilor de campionat, antrenorul român și-a chemat toți fotbaliștii la Appiano Gentile, cu o seară înainte de

„Această decizie a fost luată având în vedere ora la care se va disputa partida. E o soluție convenabilă, care permite echipei să gestioneze mai bine o zi cu circa două ore și jumătate mai scurtă decât de obicei, comparativ cu meciurile programate seara, având în vedere că fluierul de start de azi va fi dat la ora 18:00 (n.r. ora 19:00 ora României)”, au scris cei de la .

ADVERTISEMENT

Ce spunea Cristi Chivu despre cantonamente cu doar două săptămâni în urmă

Conștient de faptul că fotbalul de astăzi presupune foarte multe partide, ceea ce înseamnă automat că Inter are multe deplasări, Cristi Chivu a dezvăluit că este împotriva cantonamentelor înaintea meciurilor, tocmai pentru ca fotbaliștii săi să aibă timp de petrecut alături de cei dragi. Cu toate acestea, el a făcut o excepție pentru meciul cu Como, care este unul extrem de important:

ADVERTISEMENT

„Până acum nu am avut niciodată un cantonament. Este alegerea mea. Vreau să le ofer jucătorilor mai mult timp liber. Mulți au fost plecați la echipele naționale și nu au mai ajuns acasă. Acest grup îmi arată profesionalism în fiecare zi. Jucătorii merg acasă și se odihnesc ca și cum ar fi în cantonament. O zi petrecută cu ei, de la micul dejun până seara, este suficientă pentru mine”, a declarat Chivu.

De ce este meciul cu Como atât de important

Pentru Cristi Chivu și Inter Milano o victorie cu Como ar putea să însemne foarte mult. AC Milan și AS Roma au meciuri la îndemână, cu formații din a doua jumătate a clasamentului, în timp ce echipele ce bat la porțile locurilor de Champions League au meciuri extrem de dificile. Juventus întâlnește Napoli, Bologna joacă contra lui Lazio, iar Como va întâlni Inter.

ADVERTISEMENT

O victorie contra lui Como ar putea să rupă clasamentul, mai ales dacă Juventus și Bologna nu vor reuși să câștige. În cazul unei înfrângeri, lucrurile s-ar putea complica, deoarece Inter ar putea risca să piardă, pentru un moment, locurile de Liga Campionilor și să rămână în spatele principalelor contracandidate la titlu: AC Milan, Napoli și AS Roma.