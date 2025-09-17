Cristi Chivu, decizie inspirată în Ajax – Inter. Omul pe care era să-l sacrifice l-a salvat miraculos. Video

Yann Sommer (36 de ani) era să fie lăsat pe bancă în Ajax – Inter, dar Cristi Chivu i-a mai acordat o șansă. Portarul elvețian a fost blamat după ce, în weekend,

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, un antrenor inspirat. Decizie câștigătoare pentru Ajax – Inter

Yann Sommer a fost găsit vinovat la două dintre golurile lui Juventus, elvețianul va fi lăsat pe banca de rezerve de Chivu la partida cu Ajax din Liga Campionilor.

Josep Martinez (27 de ani), un spaniol transferat anul trecut de la Genoa, era așteptat să apără între buturi pe „Johan Cruijff Arena”. Tehnicianul român a mers însă în continuare pe mâna lui Sommer și nu a greșit.

ADVERTISEMENT

În minutul 40, la scorul de 0-0, Mika Godts a scăpat singur cu goalkeeperul elvețian și nu trebuia decât să îndeplinească o simplă formalitate. Belgianul a șutat spre gol, dar Sommer a avut o intervenție miraculoasă, reușind să respingă mingea în corner.

L’enorme intervento di Sommer al 40’. — Fabrizio Biasin (@FBiasin)

Parada portarului din „Țara cantoanelor” a fost cu atât mai importantă cu cât ocazia ratată de „lăncieri” s-a răzbunat instant. În minutul 42, Hakan Calhanoglu a centrat perfect de la colț, iar Marcus Thuram a deschis scorul cu o lovitură perfectă de cap.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, scut pentru Yann Sommer: „Nu cred că e corect să aruncăm cu pietre”

La conferința de presă premergătoare duelului de la Amsterdam, Cristi Chivu și-a motivat alegerea de a merge în continuare pe mâna lui Yann Sommer.

ADVERTISEMENT

„Nu am vorbit niciodată despre asta (n.r.- despre trecerea lui Sommer pe bancă). Nu cred că e corect să aruncăm cu pietre în Sommer. E un jucător important, a arătat-o anul trecut și, din punct de vedere uman, nu cred că ar fi drept.

Am un mare respect pentru Pepo Martinez și toată lumea știe că va avea șansele lui. Dar acum nu mă gândesc să-l schimb pe Sommer, doar pentru că fanii cer acest lucru. Un jucător aflat în dificultate trebuie ajutat. Cu experiența sa, știe și el că ne poate ajuta”, a declarat Chivu, citat de .