Cristi Chivu, decizie neașteptată înainte de AS Roma – Inter! A surprins pe toată lumea

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Cristi Chivu a încălcat protocolul și a surprins pe toată lumea după ce a decis să nu mai țină conferința de presă înainte de meciul cu AS Roma din această etapă, a 5-a la număr. Meciul AS Roma – Inter se va disputa sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 19:00, fiind așteptat cu interes de toți fanii fotbalului.

Cristi Chivu a surprins pe toată lumea când a anulat conferința de presă de dinainte de meciul cu AS Roma

Cu o zi înainte de meci, Cristi Chivu a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că nu va sta de vorbă cu presă. Conferința de presă era programată conform programului obișnuit, însă a fost anulată conform Corriere dello Sport.

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Interesant, nici Cristi Chivu nici Inter Milano nu au oferit nicio explicație oficială pentru această situație. Serie A este singurul campionat important din Europa unde conferința de presă premergătoare meciului oficial nu este obligatorie, astfel că aceasta are loc doar dacă antrenorul vrea să o țină.

. Cazul lui Cristi Chivu nu este singular. La Napoli, de exemplu, Antonio Conte a evitat conferințele de presă luni întregi. Cu toate acestea, antrenorul român obișnuiește să vorbească des cu presa, însă importanța partidei cu AS Roma pare că își spune cuvântul.

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În Serie A conferințele de presă de dinainte de meciuri nu sunt ceva obligatoriu, însă antrenorii le organizează

Miza meciului dintre AS Roma și Inter Milano nu este neapărat uriașă, însă este un adevărat test între două echipe care au punctaj maxim după 4 runde. Este, totodată, ultimul meci înainte de pauza competițională, astfel că o victorie a celor de la Inter sau Roma ar conta enorm în următoarea perioadă.

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În schimb, antrenorul celor de la AS Roma, Gian Piero Gasperini, a vorbit cu presa înainte de meciul cu Inter. Gasperini are un bilanț nu tocmai fericit contra celor de la Inter: a pierdut 22 de meciuri din 36 de întâlniri și are doar cinci victorii în toată cariera sa.

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„ . Este o echipă care, de-a lungul timpului, a făcut lucruri extraordinare. Și nu doar în Italia. Cred că au ceva în plus față de toți ceilalți. Rezultatele vorbesc de la sine și sunt remarcabile. Trebuie să fii suficient de sigur pe tine încât să recunoști asta”, a declarat antrenorul celor de la AS Roma.