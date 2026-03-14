Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului

. tehnicianul român a luat o decizie suprinzătoare. Întreg clubul milanez e decis de hotărârea lui Chivu.

Cristi Chivu a intrat în „silenzio stampa”

Eliminat în minutul 86 al meciului Inter – Atalanta 1-1, Cristi Chivu a luat o decizie radicală după partidă. Antrenorul român a decis să nu dea nicio declarație și să intre în „silenzio stampa”. Ba, mai mult, clubul de pe „Giuseppe Meazza” a transmis că nimeni din tabăra „nerazzurrilor” nu va da vreo declarație.

Inter este foc și pară pe deciziile de arbitraj ale brigăzii conduse de Gianluca Manganiello. Nu se știe deocamdată până când vor rămâne cei de la Inter în „silenzio stampa”. Cert este că jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului.

Pentru Inter, egalul cu Atalanta a fost al 7-lea pas greșit din acest sezon. „Nerazzurrii” au 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa lui Cristi Chivu este însă în continuare pe locul 1 în Serie A, cu 68 de puncte, cu opt mai multe decât AC Milan. Totuși, rivala din oraș a Interului nu a jucat încă în runda cu numărul 29. „Rosonerri” au meci la Lazio, duminică, 15 martie, de la ora 21:45.

AC Milan a reușit să micșoreze distanța față de Inter în runda precedentă din Serie A. Singurul gol al meciului, disputat de Inter din postura de oaspete, a fost marcat de ecuadorianul Pervis Estupinan, în minutul 36.

Program dificil pentru Inter

Pentru Inter urmează un meci destul de dificil înaintea pauzei prilejuite de meciurile echipelor naționale. Duminică, 22 martie, de la ora 21:45, echipa lui Cristi Chivu va juca pe „Artemio Franchi” împotriva Fiorentinei. Gruparea din Firenze are nevoie disperată de puncte. Este pe locul 17, cu 25 de puncte, cu unul mai mult decât Cremonese, prima echipă aflată în zona nisipurilor mișcătoare.