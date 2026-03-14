Sport

Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului

Cristian Chivu este foc și pară după ce Inter a făcut doar 1-1 cu Atalanta, iar antrenorul „nerazzurrilor” a primit cartonașul roșu. Românul a luat o decizie care afectează întreg clubul milanez
Cristian Măciucă
14.03.2026 | 19:15
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu nu s-a liniștit nici după terminarea meciului Inter – Atalanta 1-1. Eliminat în finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”, tehnicianul român a luat o decizie suprinzătoare. Întreg clubul milanez e decis de hotărârea lui Chivu.

Cristi Chivu a intrat în „silenzio stampa”

Eliminat în minutul 86 al meciului Inter – Atalanta 1-1, Cristi Chivu a luat o decizie radicală după partidă. Antrenorul român a decis să nu dea nicio declarație și să intre în „silenzio stampa”. Ba, mai mult, clubul de pe „Giuseppe Meazza” a transmis că nimeni din tabăra „nerazzurrilor” nu va da vreo declarație.

ADVERTISEMENT

Inter este foc și pară pe deciziile de arbitraj ale brigăzii conduse de Gianluca Manganiello. Nu se știe deocamdată până când vor rămâne cei de la Inter în „silenzio stampa”. Cert este că jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului.

Pentru Inter, egalul cu Atalanta a fost al 7-lea pas greșit din acest sezon. „Nerazzurrii” au 2 remize și 5 înfrângeri. Echipa lui Cristi Chivu este însă în continuare pe locul 1 în Serie A, cu 68 de puncte, cu opt mai multe decât AC Milan. Totuși, rivala din oraș a Interului nu a jucat încă în runda cu numărul 29. „Rosonerri” au meci la Lazio, duminică, 15 martie, de la ora 21:45.

ADVERTISEMENT
AC Milan a reușit să micșoreze distanța față de Inter în runda precedentă din Serie A. Atunci, „Diavolul Milanez” a câștigat „Derby de la Madonnina”, scor 1-0. Singurul gol al meciului, disputat de Inter din postura de oaspete, a fost marcat de ecuadorianul Pervis Estupinan, în minutul 36.

ADVERTISEMENT

Program dificil pentru Inter

Pentru Inter urmează un meci destul de dificil înaintea pauzei prilejuite de meciurile echipelor naționale. Duminică, 22 martie, de la ora 21:45, echipa lui Cristi Chivu va juca pe „Artemio Franchi” împotriva Fiorentinei. Gruparea din Firenze are nevoie disperată de puncte. Este pe locul 17, cu 25 de puncte, cu unul mai mult decât Cremonese, prima echipă aflată în zona nisipurilor mișcătoare.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e...
iamsport.ro
Fostul conducător al lui Dinamo l-a distrus pe Mircea Rednic: 'Știam că e zero! L-am adus să se certe cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!