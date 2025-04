Cristi Chivu, declarație fabuloasă după Verona – Parma 0-0: „În România așa se spune”

Parma a ajuns la trei egaluri consecutive în Serie A. După 2-2 cu Torino și , . Tehnicianul român a analizat partida la final.

Cristi Chivu a oferit declarația serii după Verona – Parma 0-0

Verona și Parma au remizat, scor 0-0, în etapa 30 din Serie A, la capătul unei partide anoste, cu un singur șut pe spațiul porții. După acest duel, trupa antrenată de Cristi Chivu a depășit-o pe Lecce în clasament și s-a distanțat la trei puncte de Empoli, prima grupare aflată în zona retrogradării.

Tehnicianul român a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Tot timpul intrăm pe teren să dăm totul, sunt mulțumit de concentrarea pe care am arătat-o, e important pentru mine că nu am primit gol. Apoi, e clar că nu sunt mulțumit, dar eu sunt tot timpul cel care vede lucrurile negative. În orice caz, am obținut șase puncte în cinci meciuri și sunt importante. Ne-a lipsit puțin curaj când a fost nevoie să atacăm adversarii” a declarat Chivu, citat de .

Întrebat la finalul conferinței de presă despre cât de mult aleargă echipa sa, tehnicianul a avut un răspuns fabulos. „Nu contează cât de mult alergi, ci cum alergi. În România avem o vorbă: ‘Calul aleargă, dar vaca dă laptele’”.

Cristi Chivu, față în față cu echipa la care a făcut istorie, Inter: „Nu am niciun sentiment”

Pentru Parma urmează un program absolut infernal în aprilie, când va întâlni patru echipe din prima jumătate a clasamentului, Inter, Fiorentina, Juventus și Lazio. Primul duel din această serie va fi chiar contra „nerazzurilor”, sâmbătă, de la ora 19:00.

Pentru Cristi Chivu va fi o reîntâlnire cu echipa la care a petrecut cea mai bună perioadă din cariera sa de fotbalist, activând mai apoi în cadrul clubului și ca antrenor. „Nu am niciun sentiment, trebuie să fim pregătiți pentru a juca împotriva oricui, exact cum am fost și până acum.

Trebuie să ne gândim la următoarele meciuri cu încredere, vom întâlni echipe care sunt deasupra noastră în clasament, dar fiecare meci are povestea lui” a declarat tehnicianul.